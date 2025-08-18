La iniciativa para limpiar el mar que ha contado con 24 buzos en Adra Se trata de Pulmón Azul, una jornada que se llevó a cabo el pasado 17 de agosto con la colaboración del Ayuntamiento, la Policía Local y la Guardia Civil, además de diversas entidades colaboradoras

Limpieza de fondos marinos por uno de los buceadores participantes en la actividad.

Lunes, 18 de agosto 2025

La iniciativa Pulmón Azul vivió el pasado domingo, 17 de agosto, una jornada de éxito en la localidad de Adra, donde más de una veintena de voluntarios y profesionales se unieron para trabajar en la limpieza y concienciación ambiental en torno al medio marino. Con el respaldo del Ayuntamiento de Adra, la Policía Local, la Guardia Civil y diversas entidades colaboradoras, se logró una profunda limpieza de la costa, que presentaba un notable nivel de deterioro.

Un total de 24 buzos, coordinados por el experimentado buceador Juan Rubí, junto al grupo Lastrados y el centro de buceo Calahonda, asumieron la tarea en las zonas submarinas, apoyados además por un barco de asistencia. Paralelamente, familias, niños y voluntarios participaron en la limpieza de la playa, sumando 35 personas en total y convirtiendo la actividad en una auténtica experiencia que unió voluntades en torno al objetivo común de movilizarse por la sostenibilidad.

Ampliar Fotografía de grupo de las personas participantes en la actividad.

El evento contó también con la participación de destacadas personalidades: el novillero sin picadores Antonio Ortega, que obtuvo el primer lugar en la carrera; la bailaora profesional Shanell Valmed; la actual Miss Earth Spain 2025, María Victoria Medina; además de alumnos, modelos y azafatas de la Agencia Modelos Negra Francisca. La diseñadora Irene Luna aprovechó la ocasión para seleccionar materiales reciclados que formarán parte de sus próximos diseños, los cuales podrán verse en el desfile de Ecomoda antes de que finalice el año.

La organización cuidó cada detalle, desde la hidratación y frutas para los participantes hasta la atención culinaria del catering Los Ángeles, que ofreció una paella elaborada con cariño para cerrar la jornada en un ambiente festivo y fraternal. También se contó con el apoyo del equipo audiovisual Estudio Luces y Sombras, encargado de documentar la iniciativa.

Ampliar La recogida de residuos también se llevó a cabo en la superficie.

«Hemos compartido un día inolvidable, donde profesionales de distintos ámbitos nos unimos por un bien común: la protección del agua y la concienciación ambiental. Cada gesto suma en este camino hacia un futuro más limpio y sostenible», destacó Norelkys Medina, creadora de la iniciativa Pulmón Azul y directora de la Agencia Modelos Negra Francisca y la marca Miss Earth Spain.

La jornada Pulmón Azul en Adra dejó un mensaje claro: la unión de la sociedad civil, el arte, el deporte y el compromiso ciudadano es fundamental para preservar nuestros mares y costas.

Informar y sensibilizar

Esta iniciativa busca informar y sensibilizar a la sociedad sobre los riesgos reales de la contaminación marina y promover alternativas sostenibles que ayuden a proteger los ecosistemas costeros. «Es hora de alzar la voz, generar conciencia y promover cambios reales. No es solo un proyecto, es una llamada a la acción, porque el futuro también se respira bajo el agua».

«El agua es el bien más preciado que tenemos y muchas veces no somos conscientes de que la estamos poniendo en riesgo. Sé que no puedo llegar a todo el mundo, pero sí puedo empezar por mi entorno. Porque el cambio empieza por uno mismo, y desde lo local podemos inspirar un impacto global», afirma Norelkys Medina.