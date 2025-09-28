El huracán 'Gabrielle' llega convertido en borrasca y dejará viento en Almería El ciclón postropical impactará en la Península tras pasar por las Azores, aunque en la provincia la previsión de la Aemet habla de vientos moderados y bajo porcentaje de probabilidad de lluvias

E. Gabriel Llanderas Almería Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:37

El huracán 'Gabrielle', que alcanzó categoría 4 hace apenas unos días en el Atlántico, llegará a la Península Ibérica este domingo convertido en una borrasca extratropical, aunque con capacidad para dejar un amplio rastro de fenómenos adversos. Eso sí, dichos fenómenos no llegarán a Almería o, si lo hacen, se notarán ya en forma debilitada. Donde sí se prevé que lo notarán será en Andalucía Occidental. Allí los pronósticos de precipitación sí hablan de lluvias y vientos de consideración.

Sea como sea, tras azotar con fuerza las Azores, donde aún se espera que descargue lluvias torrenciales, tormentas y vientos de hasta 200 km/h, el sistema perderá fuerza y se transformará en un ciclón postropical que afectará a buena parte de España.

Según las previsiones de la Aemet, el centro de lo que ya se denomina 'exGabrielle' podría tocar tierra entre Lisboa y el cabo de San Vicente a lo largo del domingo. Aunque no llegará a España como huracán, sí lo hará como una borrasca activa, capaz de generar rachas de viento de más de 50 km/h en áreas del oeste andaluz, así como un temporal marítimo con olas de hasta seis metros en el golfo de Cádiz y en las costas gallegas.

En cuanto a las precipitaciones, los modelos apuntan a que Extremadura y Andalucía occidental serán las zonas más castigadas, con acumulados que podrían superar los 50 litros por metro cuadrado entre el domingo y el lunes, llegando incluso a los 100 l/m² en puntos concretos del suroeste peninsular. Aunque Almería no se encuentra en el epicentro del temporal, no se descartan rachas de viento y algún episodio de lluvia ya pasado el fin de semana, a comienzos de la próxima semana, debido a los restos de aire frío en altura y al flujo de levante que dejará el paso del ciclón.

Fenómeno habitual

Los expertos recuerdan que la llegada de restos de huracanes a Europa es un fenómeno relativamente habitual en otoño, cuando estos sistemas se ven arrastrados por el chorro polar y se transforman en borrascas atlánticas. No obstante, insisten en que el hecho de perder categoría tropical no implica que sean inofensivos. De hecho, al aumentar su radio de acción, pueden generar fuertes temporales y lluvias intensas en amplias zonas.

En Almería, la previsión de los meteorólogos indica que la borrasca podría dejar un arranque de la próxima semana inestable, con lluvias localmente fuertes en el litoral mediterráneo y vientos.

Por tanto, es entre el lunes y el martes cuando más probabilidad de lluvia e intensidad de viento se pronostica. Todo dependerá, no obstante, de la trayectoria final de 'exGabrielle', que aún presenta cierta incertidumbre. Habrá que esperar e ir viendo, a medida que pasen las horas, para saber si los almerienses debemos tomar precauciones ante este fenómeno meteorológico.