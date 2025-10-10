Gabriel Amat: «Debemos asumir el compromiso de hacerlo siempre lo mejor posible» «En Roquetas de Mar y en toda Almería cuando nos hace falta algo nos rompemos la cabeza para que se haga»

Inés Clavero Roquetas de Mar Viernes, 10 de octubre 2025, 23:29

Gabriel Amat, alcalde del municipio de Roquetas de Mar, ejerció de perfecto anfitrión en una gala en la que, por tercer año consecutivo, el Auditorio Teatro de la localidad fue el escenario perfecto para la entrega de los Premios IDEAL al Deporte, Sociedad, Cultura,Economía yTrayectoria. Anteriormente, otros espacios como el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce y la Casa de la Música de ElParador, también albergaron alguna que otra edición de estos premios anuales.

Amat, que empezó mostrando su satisfacción y la de todos los presentes por el reconocimiento que IDEAL hacía a una serie de personas y entidades por su labor, calificó el hecho como «muy importante» y que comprometía a los demás «a la obligación de, entre todos, hacerlo siempre lo mejor posible».

Destacó que ese reconocimiento se hacía a cosas realmente de peso «como el deporte, la sanidad, la alta costura, la agricultura y el atender a las personas necesitadas» y agradeció la presencia de los componentes de IDEAL, de representantes políticos como la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y el presidente de la Diputación, en un acto en el que primaban los valores que hacían grande Almería.

De paso, el alcalde roquetero adelantó que la cita le había servido para tratar un asunto educativo con la consejera «porque siempre hay que aprovechar las ocasiones», adelantando que se trataba de disponer de un magnifico colegio «que ya prácticamente se está levantando». Amat hiló ese contacto en pasillos con la forma de trabajar por la grandeza de su municipio «que cuando nos hace falta algo nos rompemos la cabeza para que se haga.Como cuando venía un tiempo malo y se caían os invernaderos y al día siguiente estábamos levantándolos sin ayuda y sin colaboración de nadie, nosotrossolos».

Crecer y crecer

Amat llamó la atención sobre esa forma de actuar que no sólo era la del municipio que preside, sino la que se desarrolla en toda la provincia.«Así -destacó- se ha hecho en la provincia de Almería, así se ha hecho en Roquetas y eso es muy importante».Para reafirmarlo recurrió al refrán «quien la sigue la consigue» y destacó que «estamos acostumbrados a pedir tantas veces todo aquello que nos hace falta que a veces nos pasamos un poquito, pero lo vamos consiguiendo».

Amat se reafirmó en su satisfacción y orgullo «por poder darle servicios a toda la gente del municipio de Roquetas, donde ya somos 113.000 las personas censadas y donde viven más de 150.000. Aquí hemos tenido esta noche algunos premiados -refiriéndose a los premiados Joaquín Fernández y Enrique delRío- que han dicho que empezaron aquí o que viven en Roquetas, que es un municipio que ha crecido y que sigue creciendo. En crecimiento somos el primero de España y por algo será». Para Amat, esas cifras se debe a que en su pueblo «hay calidad, hay servicios y siempre buscamos la forma de que aquí la gente no se sienta extraña».

Gabriel Amat extrapoló esa sensación a toda la provincia. «Creo que eso es en toda la provincia de Almería y todas las personas que estamos en este teatro sabemos el trabajo y el esfuerzo que nos ha costado a todos estar donde estamos y seguiremos haciéndolo porque no sabemos hacer otra cosa».