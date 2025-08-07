Cae una banda en El Puche que tenía 5 millones en hachís listos para salir al mercado y armas de guerra

Alicia Amate Almería Jueves, 7 de agosto 2025, 13:17 | Actualizado 14:13h. Comenta Compartir

Droga, armas y material de vigilancia de alta tecnología. La Policía Nacional de Almería ha desarticulado un presunto grupo criminal dedicado al narcotráfico que operaba desde la barriada almeriense de El Puche. Asociados a esta trama, se han intervenido cultivos de marihuana en varias viviendas así como 'guarderías' en las que almacenaban hachís para su venta internacional; incluso armas de guerra. Todo, en cantidades ingentes.

Como resultado de la operación 'Olea', como se ha denominado, se ha localizado en poder de la trama 2.000 kilogramos de polen de hachís así como 740 kilogramos de marihuana. Estupefaciente, localizado listo para su venta, incluso etiquetado con imágenes de una popular marca de galletas, y que podría alcanzar un valor de 5 millones de euros por su alta demanda en determinados países europeos. «El material intervenido es de una extrema calidad en el mercado internacional, sobre todo en centroeuropa, rondando allí el doble del precio que en la Península», ha puntualizado el comisario jefe de Almería, Antonio Delgado.

Además, en poder de los miembros de esta trama se ha localizado un arsenal armamentístico de alta «peligrosidad», ha subrayado el subdelegado del Gobierno, José María Martín, al informar en la sede de la Comisaría de Almería sobre esta operación. «Armas de fuego listas para su uso, dispositivos de vigilancia, inhibidores y otras herramientas vinculadas al crimen organizado», ha enumerado los elementos incautados más allá del propio estupefaciente, que, para Martín, «recuerda que, detrás de estas actividades, hay redes que actúan con profesionalidad, con violencia y con un total desprecio de la legalidad».

«No estamos hablando de armas convencionales de 9 milímetros sino de subfusiles de asalto, Uzis y ametralladoras», ha añadido, por su parte, el comisario jefe, quien ha insistido en que se trata de «armas de guerra» las halladas en poder de la trama durante el operativo que se ha saldado con cinco detenidos, entre ellos, miembros de una familia y personas de su entorno cercano. No se descarta, ha indicado, nuevos arrestos como resultado de esta investigación, que sigue abierta, desarrollada «exclusivamente» por la Comisaría de Almería, concretamente, por el Grupo 2 de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco).

Un cortijo 'guardería'

Juan Francisco López, jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial, ha explicado que la operación es fruto de investigaciones en torno a determinados inmuebles en los que había indicios sobre que, en su interior, se cultivaba marihuana, lo que implicaría otros espacios relacionados con la actividad ilícita destinados a fines distintos. «En un lado tienen las plantaciones, en el otro lado, lugares donde ocultan el dinero y, en otro lado, donde tienen las armas», ha descrito López. Además de esta viviendas ubicadas en El Puche, la trama tenía un cortijo aislado en el entorno del Centro Penitenciario de El Acebuche que «servía como 'guardería'».

Ha especificado el jefe de la Brigada de la Policía Judicial sobre el proceder de esta banda que el cultivo de cannabis servía, además, «para la compra de otro tipo de sustancia», en este caso del intervenido polen de hachís, al tiempo que les permitía establecer conexiones internacionales.

«Este grupo organizado servía de apoyo en infraestructura a otras organizaciones criminales internacionales para la la introducción de sustancias estupefacientes», ha concluido López como resultado de la investigación, aún en marcha.

Sobre la tenencia de importantes medios técnicos, la valoración que se realiza desde la Policía Judicial es que «van haciéndose cada día más técnicos», al contar con «medios sofisticados como son inhibidores, también GPS de localización», además, del mencionado arsenal con todo tipo de armamento.

El siguiente paso de las indagaciones policiales será en torno al patrimonio de los presuntos implicados en la trama, que «suele estar oculto y son investigaciones complejas y largas» pero del que ya ha asegurado que existe «una primera aproximación». Sobre todo, en estos casos, se apunta a posibles delitos de blanqueo de capitales.

«Muy relevante»

Una operación policial «muy relevante», ha valorado el subdelegado, «muestra del compromiso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico» para garantizar «una mayor seguridad en nuestro entorno, en nuestros barrios, en nuestras ciudades».

«La magnitud del material incautado pone de manifiesto la relevancia de esta actuación y también pone de manifiesto el riesgo que supone para la convivencia ciudadana el arraigo de estas estructuras delictivas en nuestras ciudades», ha puntualizado José María Martín, apuntando, además, al delito de defraudación de fluido eléctrico que se relaciona con este tipo de actividades delictivas.