El barrio de Regiones, devastado: «Tenemos derecho a vivir dignamente»

Los vecinos del barrio de Regiones han alzado la voz ante lo que consideran una dejación de funciones por parte del Ayuntamiento. Jardines abandonados, contenedores desbordados, malos olores, plagas de insectos y roedores, y una sensación generalizada de abandono han llevado a los residentes a expresar su malestar.

En una visita al barrio realizada por la portavoz del PSOE, Fátima Herrera, y el concejal socialista Antonio Ruano, los vecinos han expresado sus quejas por lo que consideran «el peor verano de sus vidas» en lo que se refiere a la falta de limpieza. Aseguran que no han podido salir a la calle ni abrir las ventanas debido a los malos olores y a la presencia de moscas y mosquitos.

Y sus críticas, según han indicado desde el Grupo Municipal Socialista en una nota, no se centran solo en la falta de mantenimiento, sino en una gestión que prioriza la imagen institucional sobre las necesidades cotidianas. «Es cuestión de que se pongan un poco a trabajar, porque yo estoy harta de ver fotos en redes sociales, fiestas y postureo, mientras nuestro barrio se deteriora», comenta una vecina indignada. Otra añade: «Lo que realmente importa a los ciudadanos no se atiende. La culpa es del Ayuntamiento, que no escucha ni actúa».

Además, lamentan el hecho de que ellos pagan sus impuestos como en el resto de barrios de Almería y que, sin embargo, no reciben los servicios municipales que merecen. «Tenemos derecho a vivir dignamente, con servicios dignos por parte de nuestro Ayuntamiento», afirman.

Sus demandas han sido recogidas por los responsables del PSOE, quienes han reclamado al Consistorio el refuerzo del servicio de limpieza y recogida de residuos, especialmente en puntos críticos, como la calle Santiago, donde la acumulación de contendores ocasiona importantes problemas a quienes viven en las proximidadades. Es urgente que se recoja y limpie de forma frecuente el contendor marron, porque «el mal olor es insoportable». Además reclaman una actuación inmediata para la recuperación de las zonas verdes en Regiones, con mantenimiento y poda periódicos.

Ruano ha destacado que «los árboles no se podan ni se fumigan, la suciedad es muy grande en los contenedores y las calles, hay malos olores, moscas, mosquitos, plagas de ratas y de ratones en distintos puntos del barrio y es una situación que debe revertirse de forma inmediata, no sólo aquí en Regiones sino en el conjunto de la ciudad porque los vecinos pagan por igual en todos los barrios y una cantidad importante como para que no revierta en su calidad de vida», ha destacado.

En su opinión, «el barrio de Regiones no escapa a lo que, por desgracia, está ocurriendo en la ciudad de Almería: un abandono absoluto por parte de la alcalesa y del equipo de gobierno del PP». Por ello, el concejal socialista ha pedido a la alcaldesa que revise sus prioridades presupuestarias «para garantizar que los barrios reciben atención real, no solo propaganda».