La Fiscalía alerta del aumento de delitos sexuales sobre menores en Almería

Las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía de Almería para indagar en la posible comisión de delitos antes de iniciar un proceso judicial han ... caído un 10% durante el pasado año tras haberse incoado 181 expedientes de este tipo frente a los 201 de 2023, si bien casi la mitad de ellas han acabado con una denuncia en los juzgados al advertir indicios de responsabilidad penal, lo que ha supuesto un crecimiento de 59,6%.

Y es que la memoria anual de la Fiscalía de Andalucía, Ceuta y Melilla muestra la preocupación, general, del «elevado número» de víctimas menores de edad en Almería, así como Cádiz y Córdoba. No obstante, señalan que en este ejercicio se ha producido «un incremento de denuncias» gracias a «una mayor concienciación» para perseguir estos delitos.

Resulta reseñable, para la Fiscalía, los delitos de tenencia de material pornográfico y las agresiones sexuales en sus distintas modalidades así como la producción o tenencia de material pornográfico o corrupción de menores. Unas circunstancias que ponen de relieve la importancia del uso de las nuevas tecnologías. De hecho, el documento destaca que la evolución de la criminalidad como en el año 2023 sigue en la misma tendencia. De los delitos contra libertad e indemnidad sexual, se abrieron 38 por delito de abuso sexual, a la cabeza se encuentra Sevilla con 115 seguida de Almería con 24 expedientes incoados; observándose «un descenso» respecto al año 2023 en el que se incoaron 404, de los cuales, 306 correspondían al delito de agresión sexual y 134 al delito de abuso sexual.

Coincide que, además, se incoaron 1.059 expedientes y delitos cometidos a través de las nuevas tecnologías. Hace referencia a las TIC como factor clave de esos brotes criminógenos, «el consumo de estupefacientes, el absentismo escolar, el uso indiscriminado de las nuevas tecnologías, internet, medios telemáticos o telefonía móvil y el uso de material pornográfico y ciertas alteraciones mentales» de los menores.

Secuelas

Del uso de la nueva tecnología también daba cuenta la Memoria de la Fiscalía General del Estado, donde también resaltan, a nivel general, que se ha detectado «un aumento» de denuncias por delitos contra la libertad sexual. En estos casos, principalmente, se da cuenta que las víctimas son menores de edad, motivo por el que se plantean desde el Ministerio Público si el origen se debe «al aumento de la utilización de las redes sociales, al aumento de la pornografía infantil o a una falta de educación sexual en edades que a la larga pueden resultar con secuelas».

También, apuntan que la subida del 10% en causas por violencia de género denota que «no están calando» los esfuerzos en la formación de igualdad. A juicio de la Fiscalía, «está íntimamente relacionado con el ya aludido abuso de las TIC, redes sociales, plagadas de bulos que buscan a los menores como gancho fácil para difundir su ideología o, al menos, la minusvaloración de la violencia contra la mujer».