Fachada de la Audiencia Provincial de Almería. R. I.

La Fiscalía alerta del aumento de delitos sexuales sobre menores en Almería

Las denuncias de víctimas menores de 18 años preocupan al Ministerio Público que, a su vez, detecta, «una mayor concienciación» en la persecución de los delitos

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Domingo, 7 de diciembre 2025, 22:31

Las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía de Almería para indagar en la posible comisión de delitos antes de iniciar un proceso judicial han ... caído un 10% durante el pasado año tras haberse incoado 181 expedientes de este tipo frente a los 201 de 2023, si bien casi la mitad de ellas han acabado con una denuncia en los juzgados al advertir indicios de responsabilidad penal, lo que ha supuesto un crecimiento de 59,6%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

