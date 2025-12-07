Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Entrega de la recaudación en el Centro Comercial Torrecárdenas. R. I.

Un comedor en Kenia, gracias a la solidaridad de los almerienses

Entregan los 6.600 euros generados por los casi 1.500 participantes en las 'Seis Horas Non Stop' organizadas alrededor del CCTorrecárdenas

R. I.

Almería

Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:52

La Fundación Jesús Peregrín podrá convertir la solidaridad de los almerienses en material para reconstruir un comedor escolar en Kenia dada su respuesta a la ... llamada de la organización. El pasado 9 de noviembre, cerca de 1.500 personas participaron en la sexta edición de las 'Seis Horas Non Stop'. Y, entre todos, dieron más de 6.600 vueltas al circuito alrededor del Centro Comercial Torrecárdenas.

