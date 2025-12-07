Un comedor en Kenia, gracias a la solidaridad de los almerienses

La Fundación Jesús Peregrín podrá convertir la solidaridad de los almerienses en material para reconstruir un comedor escolar en Kenia dada su respuesta a la ... llamada de la organización. El pasado 9 de noviembre, cerca de 1.500 personas participaron en la sexta edición de las 'Seis Horas Non Stop'. Y, entre todos, dieron más de 6.600 vueltas al circuito alrededor del Centro Comercial Torrecárdenas.

Las aportaciones de las inscripciones, el dorsal cero y el apoyo del CC Torrecárdenas, que ofrecía un euro por cada vuelta (más de 6.600 euros) impulsarán el proyecto que atienden las Misioneras de la Divina Infantita, consistente en ofrecer una comida-cena, así como educación, a más de 150 niños y niñas en este país.

En la tarde del jueves tuvo lugar la entrega de premios, así como los agradecimientos a los 65 patrocinadores, ante la atenta mirada del creador de esta gran obra, Jesús Peregrín. Al acto asistieron los concejales Antonio Casimiro y Vanesa Lara, y las diputadas Lorena Nieto y María Luisa Cruz. «La carrera 'Seis Horas Non Stop' es un evento que ya forma parte del corazón solidario y deportivo de Almería. Y digo deportivo y solidario porque, precisamente, esa unión es la esencia que da sentido a esta jornada: demostrar que el deporte es una herramienta poderosa para transformar realidades, abrir oportunidades y tender puentes de esperanza. El compromiso de los almerienses y el buen hacer de la Fundación ayudará a que ese comedor no sea solo un sueño, sino una realidad que dignifique la vida de esos pequeños», señaló Casimiro. El edil también ensalzó la figura de Peregrín: «Llevas años recordándonos que la solidaridad no se predica, se practica».

La diputada de Igualdad, Lorena Nieto, puso en valor «la capacidad de la sociedad almeriense para unir deporte y solidaridad en una misma causa, convirtiendo este reto en un ejemplo inspirador de cómo miles de personas son capaces de movilizarse para mejorar la vida de quienes más lo necesitan». Nieto surayó que iniciativas como esta «trascienden lo deportivo y nos recuerdan que, desde Almería, podemos contribuir a transformar realidades tan duras como la de miles de niños y niñas que necesitan servicios esenciales, como un comedor escolar en Kenia».

Asimismo, la diputada destacó «el compromiso firme de la Diputación Provincial de Almería con todos aquellos proyectos que nacen del corazón de esta tierra y que, con esfuerzo colectivo, demuestran que somos capaces de hacer del mundo un lugar más justo y amable». En este sentido, reconoció el papel de la Fundación Jesús Peregrín y de todas las entidades implicadas, afirmando que «cuando la sociedad almeriense se une, logra convertir la solidaridad en una fuerza imparable que cambia vidas».

También intervino el gerente del CC. Torrecárdenas, Modesto García-Polo, que ha recordado que esta acción forma parte del compromiso social de la empresa con Almería. Jesús Peregrín ha agradecido «la generosidad de los almerienses. Cuando las cosas se hacen de corazón, Almería siempre muestra su compromiso».

Ganadores

La carrera era solidaria, lo más importante, pero también se ha reconocido a los ganadores, los que han dado más vueltas:

En Infantil femenino, medalla de oro para Elsa Juárez Berenguel del colegio Nuestra Señora de Fátima. Medalla de plata para Marta Barrionuevo Barrion del colegio Diocesano. Medalla de bronce para: Carmen Gonzales Escobar, del centro Sek Alborán.

En Infantil Masculino, medalla de oro para Alfredo Nogales Hernández del colegio Divina Infantita. Medalla de plata compartida para Santos Rodríguez Fernández, del C.B Almería, y Mateo Nogales Hernández, del colegio Divina Infantita. Medalla de bronce para Juan Manuel Segura Ortega del colegio La Salle.

En categoría Absoluta Femenina, medalla de oro para Silvia Ferreiro Pereyra; medalla de plata para Ana Casinello Giménez; medalla de bronce para Ana Real Castellar.

En categoría Absoluto Masculino, medalla de oro para Antonio Porras Martín, medalla de plata para José Francisco Segura Torres y medalla de bronce para Cristian Alexis Extremera.

También se reconoció a los colegios por el número de inscripciones: Cuarto, colegio Nuestra Señora de Fátima; tercero, Divina Infantita; segundo, Diocesano San Ildefonso; y el ganador es el Colegio La Salle Las Chocillas.