Nacho Kahan, sexto de España en parkour: «Todo se consigue con esfuerzo y constancia»

Es malagueño de nacimiento, pero almeriense de corazón. Con solo 24 años, Nacho Kahan se ha convertido en uno de los referentes emergentes del parkour ... español tras lograr la sexta posición nacional, un hito que valora como «un logro enorme» después de años de disciplina, entrenamiento y superación personal. Afincado en Almería desde hace seis años, compite representando a la ciudad «como muestra de cariño» al lugar que considera su hogar. Así responde a esta entrevista de Ideal tras su reciente éxito.

–¿De dónde es y qué lo trajo a competir representando a Almería?

–Soy de origen malagueño, pero llevo seis años viviendo en Almería y me siento más en casa que nunca. Quería representar a Almería como muestra del cariño que le tengo a la ciudad, que considero mi hogar.

–¿Qué competición ha ganado recientemente y qué supone para usted este logro?

He quedado sexto clasificado de España en la competición nacional de parkour. Para mí es un logro enorme, porque hay muchísimo nivel en todo el país. Lo siento como un reconocimiento al esfuerzo personal y también al del equipo que me acompaña.

–¿Cómo reaccionó su entorno cuando supo que habías logrado esa clasificación?

–Fue una alegría inmensa. Para todos suponía un reto personal, porque esto es fruto de años de trabajo y de un esfuerzo tremendo. Estallamos de euforia; ninguno podía creer lo que estaba pasando.

–¿Cuándo empezó a practicar parkour y qué fue lo que te enganchó?

–Empecé con 12 años. Tuve una infancia difícil y buscaba una vía de escape para expresarme y distraerme del presente que vivía. Me enganchó ver cómo este deporte te obliga a superarte, a enfrentar tus miedos, a exigirte disciplina… te crea una ambición constante.

–¿Quiénes han sido sus referentes dentro del parkour?

–Siempre he admirado a Jotamowlycolor, un atleta madrileño que, casualmente, vive también en Almería. Él fue el impulsor de un estilo totalmente novedoso que enganchó a muchísimos jóvenes. Para mí es una persona súper especial a la que le debo mucho; este logro también es suyo.

–¿Ha recibido formación específica o has sido autodidacta?

–Un poco de todo. Este deporte tiene una comunidad preciosa en la que todos nos ayudamos. Siempre he tenido un entorno con ganas y conocimiento. A eso se suma el entrenamiento diario, la disciplina y las ganas de aprender.

–¿Qué aptitudes considera esenciales para practicar parkour con seguridad y a nivel competitivo?

–La confianza en ti mismo es clave. Es un deporte que te exige muchísimo físicamente, pero todavía más mentalmente. Cualquiera puede animarse a entrenar, pero siempre con disciplina, cabeza y ganas.

–¿Qué parte del entrenamiento le resulta más dura y cuál disfruta más?

–Lo más duro es la parte física, porque nunca he sido muy fan del gimnasio (risas). Pero sé que es fundamental. Lo que más disfruto es cuando, después de semanas planificando una acrobacia y probándola poco a poco, finalmente sale. Es una sensación indescriptible.

–¿Qué movimientos dominamejor y cuáles está trabajando ahora?

–Domino más la parte acrobática, siempre ha sido lo que más me ha gustado y en lo que he tenido más facilidad. Ahora estoy trabajando una línea más competitiva: recorridos, enlazar tres mortales seguidos con otros movimientos sin pausas… eso es lo que más me gusta ver en una competición.

–¿Cómo fue la preparación previa al campeonato?

–Dura. Tengo TDAH, así que la concentración me cuesta el doble (risas). Necesitaba entrenar con la mente puesta en cada movimiento y sin que los nervios me ganaran. Al final se trataba de confiar en mí mismo y escuchar a las personas maravillosas que me recordaban que disfrutara.

–¿Hubo algún momento clave en el que supiste que podías estar entre los mejores?

–Sí. Cuando sabes que te has preparado y que tienes nivel para aportar algo diferente, sabes que puedes aspirar a todo. En nuestro caso, la expectativa era simplemente hacer una buena ronda… y terminamos clasificando para la final, logrando la sexta plaza nacional.

–¿Qué lo diferencia de otros competidores?

–Creo que mi línea fue lo que más destacó: no paré ni un segundo y enlacé un movimiento con otro de forma continua, lo que lo hizo más estético.

–¿Qué significa representar a Almería en una disciplina como el parkour?

–Para mí es un orgullo. No soy de aquí de nacimiento, pero me siento en casa. Poder ir a un nacional con la camiseta de Almería y saber que mi gente está orgullosa… para mí eso ya era ganar.

–¿Cree que Almería tiene potencial para convertirse en un punto fuerte del parkour? ¿Por qué?

–Muchísimo. Almería es parte de la cuna del parkour a nivel nacional gracias a figuras como Álex Segura o Línea Recta, que fueron ejemplos para muchos de nosotros. Y ahora tenemos un gimnasio de parkour en Huércal, súper completo y seguro, con monitores y módulos preparados. Eso permite que los peques puedan iniciarse sin miedo.

–¿Cómo gestiona el miedo, los riesgos y la presión en pruebas exigentes?

–Me encanta esta pregunta. Necesitas seguridad en ti mismo y confiar en tu trabajo. Yo suelo ponerme música y pensar en todo lo que he pasado para llegar ahí y en la gente que ha estado conmigo. Los riesgos siempre están, pero mi obligación es prepararme para que sean mínimos y evitar el miedo a fallar.

–¿Ha sufrido lesiones importantes?

–Por suerte no. Más allá de algún golpe, nada serio.

–¿Qué objetivos se marca ahora?

–Trabajar duro para que el año que viene podamos poner a Almería en el podio y seguir disfrutando del deporte que me lo ha dado todo.

–¿Le gustaría dedicarse profesionalmente al parkour?

–Me encantaría. Es muy difícil vivir de esto, pero poco a poco voy haciendo proyectos y actividades que me permiten seguir unos años más.

–¿Qué mensaje le daría a los jóvenes de Almería que quieren iniciarse en el parkour?

–Que todo es posible. Sé que es la frase típica, pero es real. Si algo te gusta, ve a por ello. La mayoría empezamos con todo en contra: miradas, opiniones, falta de espacios seguros… y eso ha cambiado muchísimo. Así que ánimo a todos a probar este deporte y, sobre todo, a seguir vuestros sueños. Todo se consigue con esfuerzo y constancia.