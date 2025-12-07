Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Nacho Kahan ha competido representando a Almería.

Nacho Kahan, sexto de España en parkour: «Todo se consigue con esfuerzo y constancia»

El joven compite a nivel nacional y se ha convertido en una de las figuras más prometedoras de un deporte que crece con fuerza en Almería

E. Gabriel Llanderas

Almería

Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:51

Comenta

Es malagueño de nacimiento, pero almeriense de corazón. Con solo 24 años, Nacho Kahan se ha convertido en uno de los referentes emergentes del parkour ... español tras lograr la sexta posición nacional, un hito que valora como «un logro enorme» después de años de disciplina, entrenamiento y superación personal. Afincado en Almería desde hace seis años, compite representando a la ciudad «como muestra de cariño» al lugar que considera su hogar. Así responde a esta entrevista de Ideal tras su reciente éxito.

