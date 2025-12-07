Condenado a cinco años de prisión por llevar en patera a otros 27 inmigrantes hasta Guardias Viejas

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha condenado a cinco años de prisión al patrón de una patera que fue detenido tras desembarcar con ... otros 27 inmigrantes de origen marroquí, entre los que había un menor, en la playa de Guardias Viejas, en El Ejido (Almería) en junio de 2023.

La resolución judicial, consultada por Europa Press, estima parcialmente el recurso de apelación impulsado por la defensa y rebaja un año la pena de cárcel al condenado al considerar que la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Almería no estaba suficientemente motivada para ser agravada.

En este sentido, atiende al número de personas que viajaba en la patera, el peligro a la que fueron expuestas y, con base en estos aspectos, comparan la situación con otros casos similares en los que los enjuiciados han sido condenados a cinco años. Así, no ven en el presente caso «circunstancia alguna que justifique imponer una pena de mayor gravedad».

La sentencia señala que antes de noviembre de 2023 el acusado promovió junto con otras personas no identificadas la inmigración clandestina con la intención de «enriquecerse ilícitamente» mediante la entrada irregular en terretorio español desde el norte de África.

El hombre, de origen marroquí y en situación irregular en el país, fue el encargado de organizar un viaje desde las costas de Nador (Marruecos) hasta Almería a bordo de una patera que patroneó el mismo pese a carecer de pericia, capacitación técnica y la práctica necesaria en alta mar.

En concreto, el acusado se echó a la mar con otros 27 inmigrantes de origen marroquí a bordo --uno de ellos menor de edad--, a los que cobró aproximadamente 11.000 euros para llevarlos a territorio europeo junto a otra persona no identificada.

La patera, de 12 metros de eslora y en mal estado de conservación, pero equipada con tres motores fueraborda de 900 caballos, partió desde la playa marroquí en la madrugada del 14 de junio de 2023, lo que les permitió alcanzar la costa de Guardias Viejas, en El Ejido (Almería) sobre las 11,45 horas del mismo día tras haber recorrido unas 77 millas náuticas.

En el momento de su desembarco, los inmigrantes fueron sorprendidos por agentes de la Guardia Civil, quienes vieron al acusado patroneando la embarcación, que fue intervenida por las autoridades.

La actuación del acusado puso en peligro la vida e integridad de todos los que viajaron a bordo, al no reunir las condiciones de seguridad mínimas para garantizar la seguridad de la vida humana en el mar, donde se registraron olas de hasta cuatro metros durante la travesía.

Además del elevado número de personas que ocupaban la lancha, el peso en la misma se vio incrementado por unas diez garrafas de gasolina, que portaban entre 30 y 80 litros cada una, lo que a su vez suponía un gran peligro de incendio a bordo. Los ocupantes tampoco disponía de medios salvavidas ni equipos de comunicación.