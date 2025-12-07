Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La victoria sería importante para mirar con otro aire la clasificación antes de Navidad. Felipe Ortiz
UD Almería

El Almería B, a recuperar terreno en Puente Genil

El filial visita a un rival directo en la lucha por la permanencia con la ilusión de sumar su primera victoria a domicilio

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:00

Comenta

El Almería B se adentra hoy domingo, a las 12 horas, en uno de esos partidos que definen tendencia y temperatura competitiva. Visita al Puente ... Genil FC, primer equipo en zona de descenso con 15 puntos, cuatro por encima del filial rojiblanco, que llega antepenúltimo pero con un rumbo distinto desde la llegada de José María Salmerón, con cuatro partidos seguidos sin perder en los que ha sumado 8 puntos. Entre los dos contendientes de la cita de hoy aparece el Melilla, próximo rival en el Anexo, lo que convierte este tramo en un pequeño laberinto de duelos directos donde cada punto vale más que un simple avance en la tabla. Pero antes de mirar lo que viene, José María Salmerón insistía en UDA Radio en ir paso a paso. «Pensar en el domingo, no en qué situación estábamos ni en lo anterior».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido tras chocar su coche contra un árbol en Camino de Ronda
  2. 2 El pueblo de Granada que exhibe un Belén formado con 200 figuras de Playmobil
  3. 3 La niebla obliga a desviar tres vuelos del aeropuerto de Granada a Málaga
  4. 4

    La Plazuela estrena su disco en la Copera
  5. 5

    El Granada CF recupera a Alemañ pero pierde a Pablo Sáenz
  6. 6

    La curiosa alternancia de Fran Árbol en la portería del Lorca Deportiva
  7. 7 El Covirán se bloquea
  8. 8

    Pacheta: «Nuestro único problema es el Ceuta»
  9. 9 Un herido tras chocar su coche contra un árbol en Camino de Ronda
  10. 10

    Directo | Covirán-Basket Zaragoza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Almería B, a recuperar terreno en Puente Genil

El Almería B, a recuperar terreno en Puente Genil