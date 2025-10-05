Los ayuntamientos de Almería reducen su deuda viva hasta 411 euros por habitante La provincia inició el año por debajo de la media de Andalucía y de España al restar 20 millones a lo que sus entidades locales debían en 2024

Alicia Amate Almería Domingo, 5 de octubre 2025, 22:45

Las entidades locales de la provincia de Almería –ayuntamientos y Diputación Provincial– deben una media de 411 euros por habitante. En total, 314 millones de euros. Aunque, ni mucho menos, todas las arcas están en la misma situación. Dos consistorios, el de El Ejido y la capital, concentran el grueso de la deuda bancaria acumulada hasta finalizar el año pasado mientras que 53, más de la mitad, están a cero.

No obstante, los últimos datos sobre la deuda viva de las entidades locales publicados por el Ministerio de Hacienda sitúan a la provincia almeriense por debajo de la media nacional y autonómica en cuanto a importe adeudado por población. En base a las cifras cerradas a 31 de diciembre de 2024, en toda España se debían 465 euros por ciudadano y, en lo tocante a Andalucía, 620 euros.

Es más, respecto al año anterior, el montante global de deuda viva de la provincia ha descendido en 20,8 millones de euros. No en vano, en mayor o menor medida, hasta 47 ayuntamientos han conseguido reducir números rojos en los últimos doce meses. En este aspecto, especial relevancia tiene el presente año 2025 para las arcas municipales de El Ejido, que ha dejado por fin de ser un 'ente en situación de riesgo financiero', según el Ministerio de Hacienda, al iniciar el año con 116 millones 'a deber', 12 menos.

Un situación heredada

Su situación es, sin duda, excepcional, con una deuda heredada que en el año 2011 superaba los 428 millones de euros. El objetivo del Consistorio, según anunció en agosto, es cerrar el presente año con 90 millones de deuda tras abonar la friolera de 70.000 euros al día hasta superar los 25 millones de euros saldados. Con ello, podría volver a ser financieramente independiente y formalizar operaciones a largo plazo sin necesidad de un órgano supervisor.

Una meta, la del Ayuntamiento deEl Ejido, que repercutirá directamente en los datos conjuntos de la provincia de Almería dado que la deuda ejidense representa aún prácticamente dos tercios del total provincial. Al menos, así ha sido en el último lustro.

También cerca de 12 millones logró reducir el año pasado sus cuentas pendientes con los bancos el Ayuntamiento de Almería, el que representa a la mayor población de la provincia y maneja el presupuesto más cuantioso. Durante el año 2024, se pasó de 81,8 millones a 70 millones de deuda viva, lo que deja una media de 350 euros por habitante en la capital.

La tercera 'gran deudora' entre las entidades locales de la provincia es la Diputación Provincial. Al finalizar 2024 la entidad supramunicipal acumulaba 37,4 millones de euros en deudas bancarias tras haber conseguido reducir más de 27 millones la cifra del informe de Hacienda del año anterior. Se trata de una de las reducciones interanuales más relevantes entre las reflejadas en la provincia, tanto en porcentaje como en términos absolutos.

En cuanto a los 53 municipios que iniciaron el año con cero euros adeudados por parte de sus ayuntamientos, se encuentran diferentes casos en los que se ha logrado saldar, por fin, deudas adquiridas de diferentes cuantías. La más elevada, la de Pulpí. El Ayuntamiento pulpileño logró terminar 2024 con los 590.000 euros que tenía pendientes de pago saldados. En la misma situación, aunque con cuantías significativamente inferiores, se encuentran los consistorios de Purchena, que finalizó el pago de 24.000 euros, Partaloa, 7.000 euros y Canjáyar, 2.000.

En el lado contrario se encuentran Dalías y Sierro, que cerraron 2024 sin deudas pero lo finalizaron con cargas. Uno más que el otro. Y es que, si bien Sierro acumula unos 7.000 euros, la deuda de Dalías alcanza los 3,4 millones.