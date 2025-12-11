Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Participantes en una de las actuaciones ofrecidas en la gala. R. I.

Almerienses muy capaces

La IX Gala de las Personas con Discapacidad convierte a Almería en un referente de la cultura accesible y la inclusión real

Ideal

Almería

Jueves, 11 de diciembre 2025, 12:16

Comenta

El Auditorio Maestro Padilla se ha llenado de emoción, diversidad y talento con la celebración de la IX Gala de las Personas con Discapacidad, organizada ... por el Área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería. Con todas las invitaciones agotadas, el público ha llenado este miércoles por la tarde el auditorio para acompañar una de las citas más significativas del Mes de las Personas con Discapacidad, que un año más consolida a la ciudad como referente de la cultura accesible y la inclusión real.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

