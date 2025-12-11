Almerienses muy capaces

El Auditorio Maestro Padilla se ha llenado de emoción, diversidad y talento con la celebración de la IX Gala de las Personas con Discapacidad, organizada ... por el Área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería. Con todas las invitaciones agotadas, el público ha llenado este miércoles por la tarde el auditorio para acompañar una de las citas más significativas del Mes de las Personas con Discapacidad, que un año más consolida a la ciudad como referente de la cultura accesible y la inclusión real.

El escenario se ha cargado de vida gracias a las actuaciones preparadas por Astea, Asalsido, Altea, Aspaym, el CEEE Princesa Sofía, ONCE y Espacio Vida, donde la danza, la música y el teatro se ha fusionado con la inclusión. Uno de los momentos más esperados, ha explicado el Ayuntamiento de Almería en una nota, ha sido la proyección del cortometraje ganador del Premio de Mejor Corto Almeriense del XII Festival Inclusivo de Cortometrajes Gallo Pedro, impulsado por la Asociación Verdiblanca, que ha recordado la fuerza del cine como herramienta para sensibilizar, educar y representar con justicia la realidad de las personas con discapacidad. El jurado ha decidido conceder el galardón al trabajo audiovisual titulado 'Como siempre', dirigido por María Jurado, Rubén Miras y Alejandro Méndez y elaborado por el alumnado del IES Albaida y la Asociación Asalsido.

Desde el Área de Familia, Inclusión e Igualdad, conscientes del gran poder de comunicación de la música, han querido dotar al Espacio Alma con un himno que sirva de unión entre usuarios y asociaciones. El título del himno es 'Un espacio para el alma', cuyos autores son Ignacio Mañas escritor de la letra y David Miralles compositor de la música, que han recibido el reconocimiento y aplausos del público que ha llenado el patio de butacas.

«Almería avanza hacia una ciudad que reconoce la diversidad como un valor fundamental y que garantiza espacios donde todas las personas puedan expresarse y participar en igualdad», ha indicado en este marco la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez. Además, ha subrayado que el compromiso del Ayuntamiento «va más allá de las palabras y se materializa en el II Plan Municipal de la Discapacidad. En el Mes de la Discapacidad, como el resto del año, el Espacio Alma ha sido uno de los protagonistas, representando lo mejor de nuestra Almería: solidaridad, recursos, formación, acompañamiento, comunidad. El Espacio Alma es un faro de esperanza, empoderamiento, dignidad y capacidad. Su éxito se refleja en el número de visitas recibidas, más de 33.000 hasta ahora en 2025 y aún no ha acabado el año, frente a las 25.000 de 2024, con un crecimiento exponencial desde su apertura en septiembre de 2022».

La IX Gala de la Discapacidad ha sido una celebración colectiva, un espacio de encuentro donde la ciudad reconoce públicamente el trabajo de sus entidades, la fuerza de sus familias y el talento de quienes conforman el movimiento de la discapacidad en Almería. Ha sido una tarde para compartir valores, emoción y cultura, y para seguir construyendo una Almería más accesible, más diversa y más humana.

La edición de este año ha destacado por su decidida apuesta por la accesibilidad universal, gracias al trabajo de Fundación Music For All, responsable de la dirección de la gala y referente en la creación de entornos culturales plenamente accesibles. El evento ha contado con accesos adaptados, apoyos sensoriales, interpretación y recursos comunicativos, señalética accesible, espacios reservados y un equipo especializado que ha garantizado el disfrute de todas las personas asistentes, independientemente de sus capacidades.