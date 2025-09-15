Almería cerrará las obras del soterramiento en 2026 y espera el AVE para 2027 El proyecto, con un presupuesto de 187 millones, mantiene los plazos pese al sobrecoste anunciado recientemente

El soterramiento de las vías del tren en Almería avanza a buen ritmo y mantiene como horizonte de finalización octubre de 2026, es decir, que la alta velocidad llegará a la ciudad, si finalmente se cumplen los plazos, en 2027. La integración ferroviaria, el proyecto urbano que promete ser el más transformador de la capital en décadas, contempla la eliminación de barreras urbanísticas históricas, la construcción de una gran estación intermodal y la creación de un nuevo bulevar en superficie.

La jornada institucional celebrada este lunes, con la presencia del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano; la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz; y la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, sirvió asimismo para confirmar el compromiso de las tres administraciones con el cumplimiento de los plazos y la financiación del proyecto.

Sobrecoste y ejecución de la obra

El Consejo de Administración de Almería Alta Velocidad (AAV) aprobó un modificado que supone un sobrecoste de 21,5 millones de euros, elevando el presupuesto global hasta los 187,2 millones. Pese al ajuste, se mantiene el calendario de ejecución de 36 meses, con finalización prevista para octubre de 2026.

Las certificaciones superan ya los 93 millones de euros, lo que representa más de la mitad de la actuación ejecutada. Esta segunda fase incluye la construcción de un túnel de 1,9 kilómetros, entre El Puche y la Avenida del Mediterráneo, con dos vías: una de ancho estándar para el AVE y otra de ancho mixto para trenes convencionales.

El proyecto prevé una estación renovada y ampliada, con seis vías y un edificio de 4.800 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. La intermodalidad se refuerza con la construcción de una estación de autobuses de 2.265 metros cuadrados y 26 dársenas, además de un aparcamiento subterráneo con capacidad para 400 vehículos.

La integración urbana se completará con una pasarela peatonal que conectará la Avenida Sierra de Alhamilla con la calle Elio Antonio de Nebrija. Sobre la losa de cobertura del soterramiento se generará un gran bulevar que coserá los barrios separados históricamente por las vías.

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, destacó la lealtad institucional como clave del éxito del proyecto y recordó que el sobrecoste «no supondrá retrasos» en la ejecución. También subrayó que el Ayuntamiento ha pedido reuniones específicas con el Ministerio para abordar el futuro de la Estación Antigua y de los terrenos colindantes al soterramiento.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, recalcó que la Junta ha multiplicado por más de dos su aportación inicial, pasando de 18 a 48 millones de euros. Añadió que el Gobierno andaluz financia también con 15 millones la integración Puerto-Ciudad. «El compromiso es que la obra finalice en 2026 para que el AVE llegue en 2027, y en eso seremos muy exigentes», afirmó.

El secretario de Estado, José Antonio Santano, calificó como «histórico» el momento que vive la capital y recordó que la llegada del AVE al Corredor Mediterráneo cuenta con una inversión global superior a los 3.600 millones de euros, de los que ya se ha ejecutado un 67%. En Almería, el Estado asume el 65% del coste del soterramiento, frente al 27% de la Junta y el 8% del Ayuntamiento.

Santano insistió en que los fondos europeos MRR obligan a cumplir los plazos y avanzó que «en verano de 2026 debe estar finalizada la parte vinculada a dichos fondos».

Estación histórica y terrenos ferroviarios

Sobre el futuro de la Estación Antigua de Ferrocarril, declarada Bien de Interés Cultural, el secretario de Estado reiteró que su uso deberá ser siempre público y representar el interés general. Señaló que el Ministerio está a la espera de recibir la propuesta del Ayuntamiento para analizarla.

Respecto a los terrenos liberados, como los del antiguo Toblerone y los talleres ferroviarios, Santano mostró disposición a dialogar sobre nuevos usos urbanos, incluyendo el palacio de congresos planteado por el consistorio. «Estamos abiertos a revisar propuestas, siempre desde el interés general y la legalidad que rige a una administración pública como Adif», apuntó.