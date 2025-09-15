«El Ayuntamiento tiene que estar muy feliz», valora el subdelegado sobre el empuje de Transportes a la obra Para Martín, el soterramiento «no sería una realidad» si no hubiera habido una «voluntad plena y constante» para hacer frente a una inversión que «ronda los 200 millones de euros»

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, estimó ayer la acción del Ministerio de Transportes y Movilidad para «hacer realidad» la segunda fase de integración de las vías del ferrocarril a su paso por la ciudad a través de la sociedad Almería Alta Velocidad, cuyo consejo de administración se reunió en la tarde de ayer.

«Creo que el Ayuntamiento tiene que estar muy feliz, muy contento con la actuación del Ministerio de Transporte aquí en la provincia de Almería, y especialmente en la ciudad», manifestó Martín en declaraciones a los medios horas antes del inicio del encuentro entre administraciones.

Para Martín, el soterramiento «no sería una realidad» si no hubiera habido una «voluntad plena y constante» para hacer frente a una inversión que «ronda los 200 millones de euros» y de la que el Ejecutivo asume «casi el 80%» conforme a las cuotas de reparto acordadas en el seno de la sociedad mercantil.

El subdelegado incidió en la «predisposición» de Adif, así como del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, para atender las peticiones que se formulen desde el Ayuntamiento, después de que la alcaldesa, María del Mar Vázquez, haya mostrado su interés en reunirse con el ministro Óscar Puentes para abordar la urbanización de los suelos, la cesión de la antigua estación y la dotación de espacios para un palacio de congresos.

«Cualquier otra petición que se quiera formular y demás, por parte de la alcaldesa, me parece bien, todo tiene cabida y todo tiene base en el diálogo», dijo el subdelegado, que puso como ejemplo la acción del Gobierno a la hora de «trabajar, actuar» y «no confrontar» dar «soluciones» a la provincia.