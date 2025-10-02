Adif adjudica por 8,2 millones las traviesas para túneles del AVE entre Vera y Almería En el tramo en el que se van a instalar se encuentra el mayor túnel de Andalucía, el de Sorbas, con 7,5 kilómetros

Adif Alta Velocidad ha contratado por 8,2 millones de euros el suministro de traviesas bibloque y placas de hormigón para el próximo montaje de vía del tramo Vera-Almería (78 kilómetros) de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Murcia-Almería en los puntos en que se instalará sobre hormigón, en vez de balasto, y que sumarán 10,7 kilómetros.

De ellos, 9,3 kilómetros corresponden al conjunto de estructuras que compone la sucesión del túnel de Sorbas -que con sus 7,5 kilómetros será el más largo de Andalucía-, el viaducto de Gafarillos (434 metros) y el túnel de Almendral (1,1kilómetros), y sus correspondientes zonas de transición, ha explicado la entidad en un comunicado.

Además de en estas estructuras sucesivas, que constituyen un nuevo hito de ingeniería en el desarrollo de esta LAV, la vía en placa restante se montará en el trazado subterráneo por el que la nueva línea de alta velocidad llegará a la ciudad de Almería y su estación.

Adif ha destacado que, con este contrato, continúa adelantando trabajos para la próxima fase del desarrollo de la nueva línea de alta velocidad, la del montaje de las vías. En la actualidad, ya tiene contratados los propios trabajos de montaje de vía del tramo Murcia-Lorca, y en licitación los de este trazado Vera-Almería, mientras que trabaja para también licitar los de Lorca-Vera, ha indicado.

Además, la compañía ha adjudicado otros suministros para montar vías entre Vera y Almería, como son los aparatos de dilatación (que impiden afecciones en el carril por dilataciones o contracciones derivadas de efectos externos) y los desvíos para la base de montaje.

Otros avances

Además de avanzar en la preparación de próximas fases de los trabajos, Adif continúa impulsando actuaciones actualmente en desarrollo para completar la nueva LAV, eje estratégico del Corredor Mediterráneo, como es la plataforma de la línea, toda ella finalizada o en construcción, y la redacción del proyecto de la conexión Pulpí-Águilas.

En paralelo, progresa en la electrificación del trazado Murcia-Lorca y en la redacción del proyecto para acometer la del tramo Lorca-Almería, y ya tiene contratado el despliegue del resto de sistemas que componen una línea de alta velocidad: las más avanzadas tecnologías de comunicaciones ferroviarias (el GSM-R) y de señalización (el ERTMS).

Estas actuaciones contribuyen a los ODS número 9 (infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 7 (sostenibilidad) y 8 (crecimiento económico y de empleo).

Adif AV ha recordado también que estas actuaciones podrán ser cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).