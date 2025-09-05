Junta acusa al Gobierno de un «mazazo» al agua tras «negar» la cesión de derechos del Tajo al Almanzora Pacheco ha lamentado que este acuerdo, que se había desarrollado «claramente dentro de las normas del trasvase Tajo-Segura», «ha sido denegado de manera unilateral sin mayor explicación»

Viernes, 5 de septiembre 2025

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha calificado de «otro mazazo, de otra gran deslealtad del Gobierno de España con la provincia de Almería y con Andalucía, que no va a quedar impune» la negativa del Ministerio para la Transición Ecológica a autorizar el contrato de cesión de derechos firmado entre los regantes del Almanzora y los del Tajo.

En declaraciones ante los medios en la sede del Gobierno andaluz en Almería, Fernández-Pacheco ha lamentado que este acuerdo, que se había desarrollado «claramente dentro de las normas del trasvase Tajo-Segura», «ha sido denegado de manera unilateral sin mayor explicación».

En este contexto, ha defendido que el encuentro con regantes, organizaciones agrarias y gestores del agua responde a la necesidad de «escuchar, hacer un análisis concienzudo de cuál es la situación y de dónde venimos» y ha recordado que la Junta «viene invirtiendo desde el año 2019 más de 183 millones de euros en nuestra provincia», con obras en marcha de depuración, abastecimiento, encauzamiento y potabilización por valor de «prácticamente 70 millones de euros».

El titular andaluz de agricultura ha recalcado que la negativa del Ministerio no solo afecta a los agricultores de Almería, sino también a los regantes del Tajo, «que contaban con los recursos económicos de esta operación para modernizar sus explotaciones y sus sistemas de riego».

Asimismo, ha insistido en que la Junta trabaja ya con las comunidades de regantes para «activar cuantos mecanismos estén en nuestra mano que nos permitan revertir esa injusta situación y garantizar el agua que necesitan nuestros agricultores».

En paralelo, Fernández-Pacheco ha subrayado la apuesta del Gobierno andaluz por garantizar infraestructuras hídricas en la provincia. Ha recordado que este verano ha comenzado a funcionar la potabilizadora de Cuevas de Almanzora, que mejora el tratamiento del agua del trasvase Tajo-Segura para el Levante almeriense.

Además, ha citado la nueva depuradora de Mojácar y la agrupación de vertidos de su entorno, la obra de abastecimiento en alta de Roquetas de Mar y los trabajos previstos para el terciario en la capital.

«Todo ello demuestra el empeño y el compromiso que la Junta de Andalucía mantiene con la provincia de Almería y con la gestión eficiente de nuestro agua», ha remarcado el consejero.