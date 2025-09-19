Una iniciativa une formación agraria y alta gastronomía en el Poniente El consejero de Agricultura asiste en El Ejido a la firma del convenio entre la Escuela Agraria de Vícar y el Restaurante La Costa

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha respaldado este viernes en El Ejido la firma del convenio de colaboración entre la Escuela Agraria de Vícar y el Restaurante La Costa, un proyecto que une formación agraria, alta gastronomía e innovación con el objetivo de acercar la excelencia hortícola al consumidor y reforzar la imagen sostenible de la agricultura almeriense.

En su intervención, Fernández-Pacheco ha destacado que este convenio «representa el contacto directo entre quienes cultivan con esfuerzo los productos de máxima calidad, los más saludables y eficientes y a quienes transforman esos productos en experiencias únicas para el consumidor». Asimismo, ha subrayado que el Poniente almeriense es «motor hortícola de Andalucía y de Europa» y que «si hoy Almería es referente internacional en innovación agrícola, es gracias al esfuerzo de nuestros agricultores, a su capacidad de reinventarse y a la calidad de sus producciones».

El acuerdo permitirá la implantación, desarrollo y seguimiento de cultivos hortícolas en el invernadero que el restaurante ha instalado junto a sus instalaciones. Este espacio, que será visitado cada año por miles de personas, se concibe como un escaparate vivo del modelo agrícola almeriense, donde los consumidores podrán conocer de primera mano cómo se cultivan las frutas y hortalizas de la tierra.

La Escuela Agraria de Vícar, con más de 3.000 alumnos formados en sus aulas, aportará el conocimiento técnico y contribuirá al relevo generacional del sector. Dos de sus alumnos, becados por el restaurante, serán los responsables del mantenimiento del invernadero.

Por su parte, el Restaurante La Costa, con una estrella Michelin, refuerza con este proyecto su compromiso con el producto local y con el papel de los chefs como embajadores de la excelencia hortícola almeriense.

El consejero ha felicitado a los impulsores de esta iniciativa: «Nos sentimos orgullosos de iniciativas que refuerzan el prestigio de nuestra agricultura y que acercan al consumidor el valor de lo que producimos en Almería».