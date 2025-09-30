Grupo FiCO presenta como novedad el producto FicoLim su precursor de dióxido de cloro La nueva apuesta se encarga de eliminar todo el biofilm formado en las tuberías

Por segundo año consecutivo Grupo FICO está presente en Fruit Attraction, Atrás han quedado ya las incertidumbres y los miedos de la primera participación en la feria. En la pasada edición, su primera visita, aprovecharon para entender cómo funciona la muestra y las sinergias que en ella se generan. Con esa experiencia este año están presentes en el Pabellón 9, donde se encuentran casi todas las empresas almerienses.

Como desvela Noemí Martínez, su directora de Marketing, «nuestra novedad es el FicoLim que es un precursor de dióxido de cloro y que sirve para el tratamiento de las balsas de riego, En concreto para quitar todo el biofilm formado en las tuberías. Esta película se genera mientras se riega con los nutricionales y al final acaba por atascar las salidas de agua y eso causa que luego cuando se siga regando durante todo el ciclo de cultivo, pues que no se aproveche bien lo nutricional que se le aplica a las plantas». Para evitar esta situación «este año tenemos este producto estrella aquí presentándolo que es de dióxido de cloro y elimina toda la suciedad que hay dentro de las tuberías».

En cuanto a su presencia en la feria también alude a que se busca por un lado el posicionamiento de marca y por otro la relación con los clientes para potenciar la comercialización de sus productos. Como reconoce Martínez, el año pasado «tuvimos experiencias y conseguimos posibles clientes internacionales que lo hemos ido trabajando durante todo el año así que por nuestra parte creemos que sí que sirve para conseguir nuevos clientes».

Y, como no, también se aprovecha este escaparate para que los clientes de cartera vean que su proveedor cuenta con fuerza dentro del sector, en el que abunda la competencia y donde Grupo FICO ha sabido abrirse paso y sigue en crecimiento.