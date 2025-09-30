Grupo Agroponiente se ha marcado como objetivo duplicar su tamaño en cuatro años

Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imanol Almudí, ceo de Grupo Agroponiente, en Fruit Attraction. IDEAL

JUAN SÁNCHEZ

Almería

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:26

«Llegamos con ilusiones renovadas después de una campaña bastante intensa en la que crecimos un 15%, pero sí que es verdad que se nos hizo un poquito larga la campaña; la de sandía no fue tan bien como esperábamos pero bueno, ya hemos pasado la etapa, empezamos de nuevo la campaña tenemos muy buenas perspectivas para este año «, Lo dice el CEO de Grupo Agroponiente, Imanol Almudí, que desvela que el objetivo que se han marcado para el presente ejercicio es «intentar seguir creciendo a doble dígito como venimos haciendo los últimos cuatro años»

Reconoce que «la empresa va muy bien, vamos creciendo en volumen. Hemos crecido un 50% en los últimos tres años y la idea es, de aquí a cuatro años, doblar tamaño. Así que, por la cuenta que nos trae, necesitamos seguir creciendo, necesitamos más almacenes porque se nos quedan pequeños los que tenemos». En este sentido, recuerda que «el año pasado cogimos Agrupadra, este año hemos cogido Primores, y la idea es llenar esos almacenes e ir a por el siguiente».

Su presencia en Fruit Attraction responde al hecho de que es «una oportunidad buenísima para ver a todos nuestros clientes. En poco tiempo ves a un montón de gente y refuerzas lo que vienes haciendo toda la campaña. Das pequeños saltitos también en temas más tácticos, vamos a decir». Además, Almudí reconoce que Madrid «está cogiendo mucha fuerza como feria y nosotros como Agroponiente, como líderes del sector en Almería, tenemos que estar en Madrid y tenemos que apoyar esta feria».

En cuanto al inicio de la nueva campaña, el CEO de Agroponiente desvela que «hemos arrancado bien, el pimiento, pues bueno, viene un poquito más tardío, algo de miedo con los virus, como viene siendo estos últimos años. Pero bueno, somos optimistas, creemos que vamos a hacer una buena campaña y, por supuesto, deseamos lo mejor al sector y a nuestra competencia en Almería».

Grupo Agroponiente, como la mayor parte de las empresas de la provincia, tiene su stand en el Pabellón 9 y es uno de los que cuentan con más ambiente de la muestra.

