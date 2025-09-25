Agrocolor presenta en Fruit Attraction nuevas certificaciones en gestión y sostenibilidad La nueva web AV Certifica ya está disponible con información de las 18 nuevas marcas de conformidad de la firma, que actualmente utilizan más de 50 empresas

J. S. Almería Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:45 Comenta Compartir

Agrocolor, certificadora de calidad especializada en el sector agroalimentario, presentará en Fruit Attraction 2025, stand 9C16 del Pabellón 9, la ampliación de sus servicios de certificación y verificación en el área de Sistemas de Gestión y Sostenibilidad.

En concreto, Agrocolor suma a su catálogo de servicios la certificación de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud según ISO 45001, orientada a garantizar entornos de trabajo seguros. Asimismo, incorpora la certificación 'Menos Desperdicio Alimentario', que facilita el cumplimiento de la nueva Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario. A ello se une la certificación 'Reglamento Papel Cero', destinada a impulsar la digitalización de procesos y reducir el uso de papel en las organizaciones.

Agrocolor también colabora con entidades acreditadas para certificar el porcentaje de plástico reciclado exigido por la norma UNE 15343, contribuyendo a una gestión más responsable de los recursos y a la economía circular.

Desde su participación en la pasada edición de la feria, la entidad ha trabajado en la incorporación de nuevos certificados que permiten a las empresas responder a las crecientes exigencias del mercado y de la sociedad, aportando valor añadido a la información de sostenibilidad declarada y acompañándolas en su proceso de crecimiento.

Todos los servicios de Agrocolor están recogidos en la página web https: www.agrocolor.es , igualmente, todos los servicios de certificación y verificación en el área de Sistemas de Gestión y Sostenibilidad están recogidas en la nueva web que acaban de hacer pública: https://avcertifica.es/ AV Certifica es una marca de conformidad perteneciente a Agrocolor S.L. Un total de 18 nuevas marcas de conformidad, que actualmente utilizan más de 50 empresas.

Con estas novedades, según Gerardo Romero, gerente de Agrocolor, «damos un paso más en nuestra apuesta por acompañar a las empresas en la integración de los compromisos de sostenibilidad y responsabilidad social en sus estrategias corporativas, avanzando hacia un futuro más competitivo, responsable y sostenible».