AgroBío reclama unión en el sector para combatir las plagas en cultivos

JUAN SÁNCHEZ Almería Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:52 Comenta Compartir

El presidente de AgroBio, Josè Antonio Santorroman, es otros de los asiduos a Fruit Attraction. «Nosotros llevamos ya varios años viniendo y entendemos que es una feria muy interesante para el sector en general, pero también en particular para nosotros. Porque es un punto de encuentro con muchísimos países europeos y de fuera de Europa también y nos viene muy bien».

Reconoce que participar en la muestra también responde a la necesidad de hacer posicionamiento en un sector con tanta competencia. «Las empresas necesitamos ese posicionamiento de marca, pero luego también es importante conocer a la gente; el mejor negocio no se hace aquí, pero ya queda la fórmula para poderlo seguir después donde normalmente ya se ya se matiza y se gestiona». Y es que Fruit Attraction también se usa como un punto de encuentro al que acuden muchos clientes que ya son de antes y aprovechas para saludarlo, que mantener lo que hay también es tan importante como crear».

En cuanto a las novedades, Santorromán precisa que en su empresa están en «innovación permanente, pequeñas cosas, no son innovaciones porque no son revolucionarias, pero hay cosas que sí, aunque no lo parezcan, son muy importantes. Estamos trabajando contra la araña roja, que es una de las plagas importantes. Estamos trabajando con un ácaro muy especial, diferente, que yo creo que se está comportando bien. Estamos también trabajando en varios sistemas de sueltas diferentes. En general es un poco mejorar un poco todo lo que tenemos y poner a disposición de los agricultores esas herramientas que hoy día son fundamentales».

Preguntado por la incidencia de las plagas en el arranque de campaña, asegura que «hay un problema real para todos; para el sector, para los agricultores, para los que estamos al lado de los agricultores, para todo el mundo es un problema eso hay que reconocerlo». No obstante, «ese problema también ha existido otras veces y hemos sido capaces entre todos, cuando todos hemos ido conjuntamente, hemos encontrado la solución», por lo que ahora «es importante que vayamos todos conjuntamente con un protocolo de trabajo y sepamos lo que queremos». Santorromán recuerda que « en 2007 conseguimos cosas tan importantes o más que ahora; pero hay que ir juntos».