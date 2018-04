La Virgen de Linarejos será alcaldesa honoraria perpetua La Patrona despierta la devoción de miles de vecinos como se puede ver sus procesiones. / ENRIQUE Así se aprobó ayer en el Pleno Ordinario después de modificar el Reglamento Municipal de Honores y Distinciones JÉSSICA SOTO LINARES Viernes, 13 abril 2018, 01:13

La Virgen de Linarejos será nombrada alcaldesa honoraria perpetua de la ciudad después de que ayer se aprobase en el pleno ordinario correspondiente al mes de abril. La Corporación municipal dio luz verde a la proposición de la Alcaldía sobre la modificación del Reglamento Municipal de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Linares que, en este caso, se traduce en conceder este título a la patrona de la ciudad.

Tan solo votaron en contra IU y los concejales no adscritos Sebastián Martínez, Juana Cruz y Felipe Padilla que justificaron su voto negativo porque consideraron que no habría que mezclar política y religión, además de respetar a los linarenses que no son devotos.

«Estamos muy contentos, pero no solo la cofradía en sí, sino todo Linares porque al fin y al cabo es la patrona de la ciudad, es la patrona de todos y creo que es la mejor para representar ese título. Desde la cofradía pensamos que la patrona es un poco lo que nos une a todos los linarenses, tanto los que vivimos aquí como los que estamos fuera», comentó el presidente de la Hermandad Virgen de Linarejos, Ramón Martín. Además de este nombramiento, el presidente aseguró que la reciente página web creada está sirviendo como punto de unión y que ha crecido el interés entre los linarenses que residen fuera.

Además de esto, la Hermandad está trabajando en un proyecto para instalar aire acondicionado en el santuario. «Hemos tenido muchas lipotimias y estamos haciendo un estudio para llevar a cabo un pequeño acondicionamiento de lo que es el santuario», añadió Martín.

Amazon

El punto que más debate generó ayer en el pleno fue una moción que a modo de urgencia presentó el grupo municipal de Ciudadanos para instar al alcalde a iniciar las conversaciones con Amazon para la instalación de un centro logístico en el Parque Empresarial de Santana.

Así, Ciudadanos expuso las bondades que tiene Linares para albergar un centro de esta multinacional. La moción fue aprobada con el respaldo de Ciudadanos, PSOE, PP y de los cinco concejales no adscritos. Cilus e IU se abstuvieron. A la moción solo se añadió una petición del alcalde para que, además de en la exposición de motivos, se recordase en los acuerdos que el Parque de Santana es propiedad de la Junta de Andalucía.

En este sentido, la portavoz del PSOE, Pilar Parra, quiso recalcar el trabajo que la Junta de Andalucía está haciendo en Linares para la captación de empresas, y no solamente en este caso. «A las empresas que solicitan a la Junta información sobre posibles ubicaciones, se les está ofreciendo un dossier de Linares donde prácticamente se recogen todos los suelos industriales que tiene, tanto la Junta de Andalucía como la Agencia IDEA, y también otros posibles suelos que o bien están en manos de los bancos o suponen posibilidades de inversión en Linares y que se está ofreciendo junto con un estudio de esos sectores de población demandantes de empleo con la cualificación que tienen, comunicaciones ferroviarias y por carretera, el futuro del Puerto Seco y se está buscando todos los posibles inversores», dijo Parra.

Por último, se aprobó una proposición de IU sobre el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y destinar una partida «suficiente» para su desarrollo. Votaron en contra Antonio Delgado y Javier Tortosa. Ciudadanos y PP se abstuvieron.