El alcalde de Jaén expone los retos y el proyecto de ciudad
Julio Millán protagoniza un nuevo desayuno informativo de IDEAL
Ideal
Jaén
Miércoles, 10 de diciembre 2025, 13:48
El alcalde de Jaén, Julio Millán Muñoz, será el protagonista de un desayuno informativo organizado por IDEAL el próximo lunes 15 de diciembre, con la ... colaboración de Caja Rural de Jaén y Prodeso Investment. El regidor expondrá los retos de la capital y proyectos relevantes para su impulso.
'Jaén 2026: la fuerza del cambio' es el título de esta nueva iniciativa promovida por IDEAL, en la que Julio Millán detallará su proyecto de ciudad diseñado por el equipo de gobierno de la capital. El desayuno informativo se celebrará en el Parador de Turismo de Jaén, el lunes 15, a partir de las 9:30 horas y la asistencia es exclusivamente con invitación; no obstante, se podrá seguir el mismo en directo a través de la web de IDEAL.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión