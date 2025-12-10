Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Desayuno IDEAL

El alcalde de Jaén expone los retos y el proyecto de ciudad

Julio Millán protagoniza un nuevo desayuno informativo de IDEAL

Ideal

Jaén

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 13:48

Comenta

El alcalde de Jaén, Julio Millán Muñoz, será el protagonista de un desayuno informativo organizado por IDEAL el próximo lunes 15 de diciembre, con la ... colaboración de Caja Rural de Jaén y Prodeso Investment. El regidor expondrá los retos de la capital y proyectos relevantes para su impulso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Junta recupera el Cordel de los Molinos en Andújar
  2. 2 2 horas y 17 minutos: Los dorsales de la carrera Noche de San Antón se agotan en tiempo récord
  3. 3 Andújar vuelve a venerar a su salvadora Inmaculada
  4. 4 El tranvía de Jaén vuelve a la calle para comprobar su fiabilidad
  5. 5

    María Corina Machado logra viajar a Oslo pero no llegará a tiempo para recoger el Nobel de la Paz
  6. 6 A prisión en Jaén por esconder una escopeta en su casa
  7. 7 Juzgan a un monitor de deportes de un instituto en Jaén por abuso sexual a una alumna
  8. 8 La hostelería y el ocio ampliarán los horarios en Andújar por Navidad
  9. 9

    Aumenta la carga de trabajo para los médicos forenses en Jaén
  10. 10

    «La cultura sigue siendo la asignatura pendiente de la España democrática»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El alcalde de Jaén expone los retos y el proyecto de ciudad

El alcalde de Jaén expone los retos y el proyecto de ciudad