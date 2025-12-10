Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El acusado, en la sala de vistas de la Audiencia. E. L.

El juicio al monitor que abusó de una alumna en Jaén se aplaza a marzo de 2026

La no comparecencia de dos testigos importantes en la causa provoca la suspensión del juicio

E. López de la Peña

Jaén

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 16:46

El juicio a un monitor deportivo de 31 años acusado de abusar sexualmente de una alumna de 15 años con la que intentó quedar fuera ... de clase, ha quedado suspendido en la Audiencia de Jaén por la incomparecencia de dos testigos.

