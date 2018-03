Los padres de Gabriel, tras la confirmación de que la camiseta tiene ADN del niño: "Nos hace tener fuerzas y pensar que nuestro hijo está vivo" 04:48 Sabemos que va a aparecer, no me canso de decirlo, tiene que ser así", ha señalado la madre FRAN GAVILÁN NÍJAR Lunes, 5 marzo 2018, 15:43

Ángel Cruz y Patricia Ramírez, padres del pequeño Gabriel, desaparecido desde el pasado martes, se han mostrado esperanzados al conocer a través del propio ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que la camiseta contiene ADN del niño. "Cuando nos ha llamado el ministro y nos lo ha contado, para mi ha sido un rayo de luz", ha señalado la madre del menor a las puertas del hotel Cala Grande de la pedanía nijareña de Las Negras.

"Sabemos que va a aparecer, no me canso de decirlo, tiene que ser así", ha señalado la madre tras agradecer el trabajo "fantástico" de la Guardia Civil. Patricia ha reconocido el cansado que tiene la familia y ha pedido nuevamente el esfuerzo de todos.

"Gabriel es un niño muy lindo. Es muy pequeño y todavía tiene que hacer muchas cosas en esta vida", ha explicado su padre, quien ha pedido que "quien lo tenga no le puede hacer daño, lo tiene que dejar". El progenitor del menor, que fue quien se encontró la camiseta de su hijo, ha descartado dar más detalles de la prenda y ha explicado que la encontró dándose un paseo, "porque yo no me puedo quedar en casa, se me viene encima".