IU le pide a Gonzálvez que "se vaya a su casa"

Para la coordinadora provincial de Izquierda Unida en la provincia de Almería, las declaraciones de Eugenio Gonzálvez “son de una sinvergonzonería tal que no entendemos cómo el PP no se muestra abochornado y aún no le ha cesado. Porque lejos de justificarlas como algo que dice en su ámbito privado, esa conversación lo que muestra es su verdadera cara, no es que le haya traicionado el subconsciente, sino que aflora el consciente, que en el caso del Partido Popular viene a reflejar la verdadera esencia de este partido, el escaso compromiso con la ciudadanía, su poca empatía con los trabajadores y una nula vocación de servicio para con los ciudadanos”, ha asegurado.

Según Martín, las declaraciones de Gonzálvez, senador por el PP, muestran su "esencia más caciquil", el "autoritarismo" y el "escaso" sentido del servicio público que tiene el PP en su propia ideología. "Nos parece una auténtica falta de respeto que se dirija a quienes trabajan como 'gilipollas'. Desde Izquierda Unida le decimos que se vaya a su casa, que deje su cargo y deje trabajar a los gilipollas y gobernemos las instituciones, si es como califica a quienes creemos en lo público, en la democracia y estamos en política para ayudar a la gente, para facilitar la vida a la gente. Si él opina de otra manera no puede seguir con su cargo y representar a los almerienses en el Senado”. ha concluido.