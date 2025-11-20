El restaurante de la Escuela La Laguna de Baeza abrirá el 26 de noviembre

El aula restaurante La Capilla de la Escuela de Hostelería La Laguna, de Baeza, abrirá el próximo 26 de noviembre para retomar su actividad con ... el nuevo curso. Se trata de un espacio de aprendizaje donde el alumnado pone en práctica los conocimientos que adquieren en las aulas, a la vez que participa en una experiencia real de atención y servicio.

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha visitado este jueves el centro y ha participado en un encuentro con los más de 60 alumnos que han comenzado su formación en los itinerarios de Cocina, Servicios de Restaurante, Dirección de Cocina; Pastelería y Repostería, y la especialidad de Mantenimiento (fontanería y calefacción-climatización doméstica).

Su formación en este centro, uno de los referentes en la red de seis escuelas de formación en hostelería del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y que alcanza un nivel de inserción superior al 80%, les conducirá a la obtención de un certificado profesional reconocido en el ámbito del Estado y de la Unión Europea.

Blanco ha destacado que este aula restaurante, que fue recuperado el curso pasado, supone un espacio emblemático de aprendizaje, donde el alumnado pone en valor la excelencia profesional que se alcanza en las aulas de esta escuela.

Y ello, a la vez que los comensales disfrutan de una oferta gastronómica en una hacienda del siglo XVII catalogada como Bien de Interés Cultural. En este sentido, ha destacado la gran aceptación de esta iniciativa por parte del público, con casi 900 comensales el pasado curso.

Hasta junio

La Capilla abrirá hasta el mes de junio de 2026, los miércoles y jueves, a cargo del alumnado de las especialidades de Dirección y producción de Cocina, Servicios de sala-Cocina y Pastelería, que realizarán tanto los diferentes platos como el servicio de las mesas.

Los comensales podrán disfrutar de un menú con un precio de 27 euros por cubierto, previa reserva a través del formulario disponible en la web del SAE, en el teléfono 600 169 576 o en el correo reservas.ehbaeza.sae@juntadeandalucia.es

La titular de Empleo ha subrayado que la oferta formativa de las escuelas de hostelería del SAE «se adapta continuamente a las nuevas tendencias gastronómicas y de restauración, respondiendo a las necesidades de contratación de las empresas».

De esta manera, según ha dicho, esta oferta incide directamente en la mejora de la competitividad y la productividad del tejido empresarial del sector, una actividad que tiene en la provincia de Jaén más de 14.700 afiliados a la Seguridad Social.