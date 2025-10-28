11 pueblos de Jaén recibirán ayudas para reparar daños por la dana de 2024 El Gobierno destina más de 442.000 euros a la provincia: la Diputación los gestiona y los ayuntamientos ejecutan los proyectos

El Gobierno de España destina 442.522 euros a once municipios de la provincia de Jaén para reparar daños causados por la depresión aislada en niveles altos (dana) registrada entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

El subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, ha informado de esto después de que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a través de la Secretaría de Estado de Política Territorial, haya publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución por la que se asignan las subvenciones para la recuperación de daños en infraestructuras municipales y red viaria.

Los ayuntamientos jienenses beneficiarios y las cuantías asignadas son los siguientes: Larva (10.812,08 euros), Higuera de Calatrava (42.988,37), Huesa (20.025,23), Chilluévar (72.774,14), Cazalilla (20.125,86 euros), Ibros (17.000), Marmolejo (48.338,43), Villanueva de la Reina (96.660,26), Lahiguera (96.630,68 euros, dos proyectos), Hinojares (9.377,50 euros) y Lupión (7.790,21).

Estas ayudas permitirán cofinanciar hasta el 50% del coste de las obras necesarias para la reparación de los daños producidos en caminos, redes de saneamiento y abastecimiento, instalaciones deportivas, alumbrado, dependencias municipales y otras infraestructuras básicas para el funcionamiento diario de los servicios locales, según ha informado en una nota Fernández.

La gestión de las ayudas se canaliza a través de la Diputación Provincial de Jaén, que actúa como entidad beneficiaria, mientras que los ayuntamientos son los ejecutores de los proyectos, siguiendo los plazos y condiciones establecidos en la convocatoria del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

«Estas subvenciones son una muestra más del compromiso del Gobierno de España con los municipios jienenses, garantizando el apoyo necesario para que puedan restablecer sus infraestructuras dañadas y recuperar cuanto antes la normalidad tras episodios meteorológicos extremos», ha destacado.

El subdelegado también ha aludido a la colaboración institucional entre la Administración General del Estado, la Diputación y los ayuntamientos, «que ha permitido evaluar los daños y priorizar las actuaciones con la mayor rapidez y eficacia posibles».

Estas ayudas están reguladas por la Orden HAP/196/2015, de 21 de enero, que establece las bases para la ejecución de obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos e instalaciones de titularidad municipal dañadas por catástrofes naturales.