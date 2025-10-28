El 57% del presupuesto del Plan Infoca se dedica a prevención

El delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella, ha señalado este martes la importancia de la formación y la capacitación de los bomberos forestales ... para favorecer la prevención en materia de incendios.

«Prevenir también es capacitar a los efectivos del Plan Infoca con un sistema de formación permanente y continuo que impulsamos desde la EMA (Agencia de Emergencias de Andalucía) a través de recursos propios», ha destacado.

Lo ha indicado así durante su visita al Centro de Defensa Forestal (Cedefo) de Huelma, donde bomberos forestales se forman actualmente en tareas relacionadas con el uso de desbrozadoras. Además, este centro tiene activos diferentes cursos relacionados con el manejo de motosierras y con técnicas de extinción de incendios.

Esta formación, según ha dicho, se enmarca en la apuesta de la Junta por la prevención en la lucha contra los incendios forestales; a la que se destina el 57% del total del presupuesto del Plan Infoca.

Acompañado por la alcaldesa de Huelma, Ana María Guzmán, Estrella ha explicado que la prevención en materia de incendios forestales en la provincia de Jaén ha permitido la limpieza de 2.300 hectáreas de monte público con 2.600 jornales.

«Prevenir es, entre otras cosas, invertir de forma activa en la limpieza de los montes públicos para que, en caso de que se produzca un incendio forestal, no existe combustible que ayude a propagar el fuego», ha explicado.

Autoconsumo

Esa prevención «también pasan por mejorar las infraestructuras», punto en el que ha resaltado la inversión de 200.000 euros financiada por la EMA con fondos Next Generation para la dotación de plantas de autoconsumo de energía solar fotovoltaica y puntos de recarga para vehículos eléctricos.

La inversión se destina a los cuatro Cedefo de la provincia (Huelma, Santa Elena, Navalcaballo y Cazorla), así como al Centro Operativo Provincial de Jaén, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética de estos espacios.

«La instalación de estas placas solares favorece la autosuficiencia energética de los centros, impulsando la eficiencia y la sostenibilidad de los recursos públicos que la Junta pone al servicio de la prevención de incendios», ha afirmado el delegado, no sin apuntar que los puntos de carga para vehículos eléctricos son clave en cuanto a sostenibilidad.