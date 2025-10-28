Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ana María Guzmán y Jesús Estrella visitan las instalaciones del Cedefo de Huelma. Ideal

El 57% del presupuesto del Plan Infoca se dedica a prevención

La Junta señala la importancia de la formación y capacitación de los bomberos forestales para prevenir incendios

C. C.

Huelma

Martes, 28 de octubre 2025, 17:12

El delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella, ha señalado este martes la importancia de la formación y la capacitación de los bomberos forestales ... para favorecer la prevención en materia de incendios.

