El «papel estratégico» del AOVE en la sostenibilidad rural La consejera Catalina García reafirma el compromiso de la Junta con el olivar tradicional y la modernización agrícola en su visita a la D. O. Sierra Mágina

C. C. Jaén Martes, 14 de octubre 2025, 19:46

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, subrayó «el papel estratégico» del aceite de oliva virgen extra (AOVE) en «la sostenibilidad rural». Lo manifestó ayer en su visita a¡ la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina, en Bedmar, donde puso el acento en el modelo de producción sostenible del olivar de montaña y el esfuerzo del sector por mantener la excelencia del aceite de oliva virgen extra en un entorno natural privilegiado. En este sentido, resaltó «la apuesta decidida» del Gobierno andaluz por el olivar y el aceite de oliva, incidiendo en la reciente aprobación por parte de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, de la orden por la que «prácticamente se duplican las ayudas a los consejos reguladores de las denominaciones de origen en Andalucía». De hecho, la línea de subvenciones, que contaba con 300.000 euros, suma ahora 268.000 euros más, alcanzando los 568.176 euros.

La consejera se reunió con el presidente del Consejo Regulador, Salvador Contreras, y el gerente, Jesús Sutil. En ella abordaron temas como la certificación de calidad, la comercialización internacional, el relevo generacional o la adaptación del cultivo y los modelos de producción al cambio climático.

«Sierra Mágina es un ejemplo de cómo la agricultura puede ser motor de desarrollo sin renunciar a la sostenibilidad», a lo que añadió que desde la Junta de Andalucía, se va a «seguir apoyando este modelo, que combina tradición, innovación y respeto por el medio ambiente».

Bloquear la PAC

Además, exigió al Gobierno de España que «haga todo lo que esté en su mano» para bloquear la Política Agraria Común (PAC) que ha propuesto la Comisión Europea para el período 2028-2034 porque «no es la PAC que necesitamos», al tiempo que incidió en que «sin una PAC justa, no hay agricultura ni ganadería; ni en Andalucía, ni en España, ni en Europa», máxime cuando la propuesta «supone un hachazo inaceptable del presupuesto dedicado al sector primario, un 22% de recorte del presupuesto de la PAC actual».

La consejera felicitó al Consejo por su labor en la promoción de la calidad y la identidad del aceite de Sierra Mágina, que cuenta con 24 cooperativas adheridas y más de 60 marcas certificadas y exporta a mercados como Alemania, Japón y Estados Unidos.

«La Denominación de Origen Sierra Mágina es sinónimo de excelencia. Su trabajo es fundamental para que el aceite de Jaén siga siendo un referente mundial», remarcó García.