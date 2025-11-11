Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Acto en la Diputación de Jaén. Ideal

Orcera y La Iruela traspasan la Capitalidad de las Montañas a Velilla del Río Carrión

El municipio palentino coge el relevo en el acto que se ha celebrado en la Diputación de Jaén

C. C.

Jaén

Martes, 11 de noviembre 2025, 21:16

Comenta

La Diputación de Jaén ha acogido este martes el acto de traspaso de la Capitalidad Española de las Montañas, que este año han ostentando los ... municipios jienenses de Orcera y La Iruela, al municipio de Velilla del Río Carrión, que se encuentra en Palencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

