Orcera y La Iruela traspasan la Capitalidad de las Montañas a Velilla del Río Carrión

La Diputación de Jaén ha acogido este martes el acto de traspaso de la Capitalidad Española de las Montañas, que este año han ostentando los ... municipios jienenses de Orcera y La Iruela, al municipio de Velilla del Río Carrión, que se encuentra en Palencia.

El presidente de la Administración provincial, Paco Reyes, ha intervenido en este acto junto a la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén; el presidente de la Asociación Española de Municipios de Montaña (esMontañas), Miguel Gracia; y los alcaldes de Orcera, Juan Francisco Fernández; de La Iruela, Daniel Sánchez; y de Velilla del Río Carrión, Gonzalo Pérez.

Durante su intervención, Reyes ha hecho un balance positivo de lo que ha supuesto para Orcera y La Iruela –enclavadas en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas– ostentar este título promovido por la Asociación esMontañas desde el año 2019. «Haber sido capitales de las montañas este 2025 ha permitido poner el foco en la provincia de Jaén y en las necesidades del mundo rural a través de estas dos localidades», además de «mostrar el trabajo que se viene haciendo en las mismas para generar y visibilizar las oportunidades de desarrollo y también los problemas que tienen estos territorios», ha señalado el presidente de la Diputación jienense.

A lo largo de este año se han llevado a cabo en Orcera y La Iruela distintos actos enmarcados en esta capitalidad, como un congreso y varias jornadas, que han permitido abordar temas de interés para el medio rural, desde el turismo hasta el empleo, pasando por la financiación o la importancia de los servicios públicos, que «son fundamentales para el mantenimiento de la población en estos territorios», ha enfatizado Reyes. Asimismo, estas actividades han puesto de manifiesto el «potencial» de los municipios de montaña a través de nuevas iniciativas culturales, turísticas y empresariales innovadoras.

Identidad

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Palencia ha destacado que ostentar la capitalidad de esMontañas por parte de Velilla del Río Carrión en 2026 supone «un orgullo para la Montaña Palentina y para toda la provincia, porque reconoce el esfuerzo de un territorio que ha sabido defender su identidad, su patrimonio natural y su forma de vida».

En esta línea, Armisén ha subrayado que esMontañas es hoy «una voz imprescindible para visibilizar y reivindicar las necesidades de los municipios de montaña, que comparten desafíos como el reto demográfico, pero también fortalezas como paisajes únicos, una cultura profundamente ligada a la tierra y un enorme potencial de desarrollo sostenible».

La presidenta de la Diputación palentina ha recordado, asimismo, que esta capitalidad permitirá «dar mayor proyección a nuestro territorio, tejer alianzas y continuar impulsando iniciativas que generen arraigo, innovación y futuro en el medio rural».

Los municipios de Orcera y La Iruela forman parte de las quince localidades jienenses que están integradas en la Asociación Española de Municipios de Montaña, que se puso en marcha en el año 2013 con el objetivo de dar voz a las necesidades de estos territorios, impulsar mejoras legislativas y promover acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de sus respectivas poblaciones. En total, más de 270 municipios españoles aglutinan esta asociación en la que, junto a la Diputación jienense, colaboran otras siete administraciones provinciales españolas.