La calidad de vida, los paisajes naturales y el nivel de vida, principales 'bazas' de Jaén

El acto de clausura sirvió para hacer balance de las cinco 'Mesas por Jaén', organizadas por IDEAL con la colaboración de la Diputación de Jaén, ... aunque el acto central sirvió para conocer las posibilidades empresariales de la provincia a través de ejemplos reales. Representantes de Picualia, Intelec y Productos Campos protagonizaron un coloquio donde debatieron sobre la ventana de oportunidades que ofrece el territorio y cómo aprovecharlo.

Pilar Gutiérrez, responsable de oleoturismo en Picual, calificó al mar de olivos «como la tierra perfecta para los visitantes, con un paisaje increíble y mucha tranquilidad». Respecto a los turistas, que provienen de lugares tan alejados como Australia o China, explicó que suelen venir con bajas expectativas, por lo que el 'feedback' siempre es muy positivo cuando valoran la experiencia.

«Es muy gratificante, en especial para los agricultores. Se encuentran con que son protagonistas con las labores que llevan realizando toda la vida. Les piden fotos descargando camiones, o ahora en plena campaña de aceituna. Es innovador», narra.

El paisaje acompaña, pero la industria jienense debe bregar en torno a dos máximas: ofrecer buenas condiciones laborales con salarios dignos y que tengan proyecciones de futuro. Ese fue el mensaje del CEO de Intelec, Antonio Ruano, quien quiso poner el foco en los métodos para atraer y retener talento.

En este sentido detalló el cambio de mentalidad de las últimas décadas en materia de inversión, en especial en las energías renovables. De encontrarse un 'no' rotundo de las administraciones en el inicio de Intelec, a que instituciones y ciudadanos apuesten sin reparo por la energía verde. «Todos son ya conscientes de la eficiencia de las placas solares. O en la actualidad las balsas flotantes para las comunidades de regantes. Son algunos ejemplos que demuestran que Jaén está abierta al cambio y la innovación», expresó Ruano.

La transformación es vital, pero sin olvidar las raíces. El mejor ejemplo se encuentra en Productos Campos, como detalló su directora, Charo Campos, que narró como una pequeña confitería local ha llegado a distribuir a todos los puntos del territorio nacional, intentado reducir la estacionalidad diversificando su línea de negocios.

«La comercialización en Europa es nuestra asignatura pendiente. Asistimos a ferias para dar a conocer nuestros productos y crear una imagen de marca, y ya hemos conseguido exportar a Francia y Alemania. Ahora no vale con elaborar un producto excelente, debes darte a conocer o no vendes», subrayó.

Una idea con la que se mostró plenamente de acuerdo Gutiérrez, que también visita ferias de forma regular. En el campo del oleoturismo este tipo de eventos permiten que las agencias puedan incorporar a los itinerarios que ofrecen las almazaras. «En Jaén conocemos las bondades del aceite de oliva, pero fuera de nuestras fronteras queda mucho trabajo por hacer», compartió la responsable.

Internaciona

Tan importante es exportar como establecer sinergias con otras empresas internacionales. Ruano puso de ejemplo un viaje a China, describiendo fábricas totalmente robotizadas, con el concepto de «la tecnología como base productiva».

«Es una oportunidad de negocio que queremos explotar. El problema de sus productos es que no son 'made in' Europa, con miedo a prohibiciones o aranceles, por lo que buscan aquí empresas con la que establecer sinergias y conseguir ese sello. Ya las están buscando, y el trabajo en toda la provincia tiene que ser que nos elijan a nosotros», manifestó.

En lo que todos mostraron su conformidad fue en señalar la necesidad de mantener el talento local. Para ello los tres enumeraron un sinfín de virtudes, como la escasa distancia entre municipios, el paisaje natural, el tranquilo estilo de vida, el bajo coste de la vida en comparación con otros territorios, el teletrabajo… Unos cuantos de la infinidad de motivos para asentarse en Jaén.

«Estoy enamorada de esta provincia. Tenemos talento, recursos y ganas de seguir trabajando para romper con esa imagen de provincia abandonada. Desde el sector industrial queremos poner en valor a la gente, su esfuerzo, a su capacidad de innovación, para seguir avanzando a un futuro», concluyó.