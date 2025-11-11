Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Charo Campos, Antonio Ruano y Pilar Gutiérrez en el acto de conclusiones de 'Mesas de Jaén', organizado por IIDEAL con la colaboración de Diputación J. Jiménez

La calidad de vida, los paisajes naturales y el nivel de vida, principales 'bazas' de Jaén

Representantes de Picualia, Intelec y Productos Campos señalan las ventajas competitivas de la provincia para la industria

Jesús Jiménez

Jaén

Martes, 11 de noviembre 2025, 21:59

El acto de clausura sirvió para hacer balance de las cinco 'Mesas por Jaén', organizadas por IDEAL con la colaboración de la Diputación de Jaén, ... aunque el acto central sirvió para conocer las posibilidades empresariales de la provincia a través de ejemplos reales. Representantes de Picualia, Intelec y Productos Campos protagonizaron un coloquio donde debatieron sobre la ventana de oportunidades que ofrece el territorio y cómo aprovecharlo.

