La ministra Sara Aagesen conoce proyectos ligados a la transición ecológica en Jaén

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha visitado este jueves los municipios de Iznatoraf, ... Beas de Segura, Vilches y Andújar para conocer distintos proyectos vinculados a la transición ecológica, la gestión del agua y el desarrollo rural sostenible.

La jornada ha comenzado en Iznatoraf, localidad a la que la vicepresidenta está unida por ser el pueblo de donde es originaria su familia. En el Ayuntamiento de Iznatoraf ha firmado en el libro de honor y ha realizado un recorrido por las calles del municipio.

De ahí se ha desplazado a Beas de Segura, donde ha visitado las obras hidráulicas de protección frente a inundaciones que se ejecutan en el municipio junto a responsables de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

A continuación ha mantenido un encuentro con medio centenar de estudiantes universitarios del programa Campus Rural en el marco del Encuentro Nacional de la Red de Centros de Innovación Territorial (CIT), que ha concluido este jueves tras dos jornadas de trabajo con la puesta en común de estrategias de desarrollo rural.

En este foro, que ha reunido a miembros de 21 CIT de España en Beas de Segura, se han abordado las oportunidades de la bioeconomía en los territorios, la cultura y el patrimonio desde el territorio, experiencias y estrategias CIT, experiencias de éxito en el medio rural y oportunidades laborales, así como la innovación social en territorios CIT.

Inmersión

750 estudiantes de 44 universidades han formado parte de la última convocatoria del programa Campus Rural, a través del cual realizan prácticas en municipios menores de 5.000 habitantes. La ministra Aagesen ha explicado en Beas de Segura que este programa permite a los estudiantes hacer una «inmersión en el mundo rural» y llevar el talento de los jóvenes a los pequeños municipios: «Queremos conocer su experiencia para seguir mejorando este programa para que el talento arraigue en el mundo rural», ha dicho.

La ruta de la ministra por tierras jienenses ha continuado en Vilches, donde ha visitado el Ayuntamiento y la sede de Coosur. Allí ha conocido los proyectos de agrovoltaica y almacenamiento energético desarrollados por esta empresa.

La última parada prevista en la agenda es Andújar, donde ha asistido a la presentación del proyecto 'Reactivación ecológica de la infraestructura verde local de Andújar', impulsado con apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Han acompañado a la ministra durante la jornada los alcaldes de los municipios, el presidente de la Diputación, Paco Reyes, y el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, entre otras autoridades.