La ministra Sara Aagesen conoce proyectos ligados a la transición ecológica en Jaén

Visita Iznatoraf, Vilches y Andújar, mientras que en Beas de Segura se ha reunido con universitarios del programa Campus Rural

Ascensión Cubillo

Jaén

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:21

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha visitado este jueves los municipios de Iznatoraf, ... Beas de Segura, Vilches y Andújar para conocer distintos proyectos vinculados a la transición ecológica, la gestión del agua y el desarrollo rural sostenible.

