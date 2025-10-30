Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La ministra Sara Aagesen firma en el libro de honor del Ayuntamiento de Beas de Segura. Ideal

Sara Aagesen pide sumar esfuerzos para afrontar la «gran amenaza» del cambio climático

La ministra defiende en Beas de Segura la necesidad de que un país «vulnerable» como España cuente con un pacto de estado

E. P.

Jaén

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:38

La vicepresidenta del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha apelado, «más allá de colores políticos», ... a sumar esfuerzos para afrontar la «gran amenaza» que supone el cambio climático.

