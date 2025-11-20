Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La delegada Elena González ha visitado la Asociación Alzheimer 21 de Septiembre de Úbeda. Ideal

Mejoras diagnósticas para la detección temprana del Alzheimer

La delegada de Salud pone el foco en la coordinación entre recursos públicos y entidades sociales en su visita a una asociación de Úbeda

C. C.

Úbeda

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:48

Comenta

La Delegación de Salud y Consumo ha incidido en la importancia de avanzar en la detección precoz del Alzheimer y en la calidad de la ... atención que reciben pacientes y familias. La delegada Elena González lo ha manifestado así en su visita a la Asociación Alzheimer 21 de Septiembre, en Úbeda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El PSOE reclama apostar por el aeropuerto y la Junta ve «falta de compromiso» de la Diputación de Jaén
  2. 2 Micaela Navarro tilda de «lamentables» las listas de espera en la dependencia
  3. 3 Vuelve la Gala Ultramágica para convertir el hechizo en humanidad y diversión
  4. 4 Presentado el cartel de Anducab 2026 en el SICAB de Sevilla
  5. 5 El PSOE centra el 25-N en la violencia machista hacia los menores
  6. 6 Impulsan un proyecto «pionero» de energía agrovoltaica en cinco municipios de Jaén
  7. 7 El mural de Belin en Roldán y Marín toma forma
  8. 8 El mural de Belin en Roldán y Marín toma forma
  9. 9 Carmen Espín, Micaela Navarro y Clece, en los Premios Meninas
  10. 10 El PP de Jaén aborda en Bruselas la futura PAC y su impacto en el relevo generacional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Mejoras diagnósticas para la detección temprana del Alzheimer

Mejoras diagnósticas para la detección temprana del Alzheimer