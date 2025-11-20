Mejoras diagnósticas para la detección temprana del Alzheimer

La Delegación de Salud y Consumo ha incidido en la importancia de avanzar en la detección precoz del Alzheimer y en la calidad de la ... atención que reciben pacientes y familias. La delegada Elena González lo ha manifestado así en su visita a la Asociación Alzheimer 21 de Septiembre, en Úbeda.

«Desde la Consejería de Sanidad estamos reforzando nuevas herramientas diagnósticas y mejorando el circuito asistencial para detectar el deterioro cognitivo de forma temprana y garantizar una atención integral a las personas afectadas», ha dicho González.

La delegada ha añadido que centros como Alzheimer 21 desempeñan «un papel fundamental», porque «complementan la atención sanitaria y ofrecen acompañamiento continuo a las familias, que son una parte clave en todo el proceso». Durante el encuentro, ha subrayado el compromiso de la Junta de Andalucía con las entidades sociales que trabajan en el ámbito de las demencias.

Servicios

La visita se ha centrado en conocer la actividad y servicios del centro de día, que cuenta con 25 plazas concertadas y presta atención especializada a personas con Alzheimer u otras demencias. Entre sus recursos destacan la acogida e información, la valoración integral, la elaboración de planes individualizados y los programas de apoyo familiar, entre otros.

La entidad desarrolla grupos de autoayuda moderados por profesionales de psicología, dirigidos a personas cuidadoras que afrontan el día a día de la enfermedad.

En materia de colaboración institucional, la asociación es beneficiaria de subvenciones nominativas destinadas a entidades de Alzheimer y otras demencias, lo que contribuye a consolidar sus programas de intervención y a garantizar la continuidad de sus servicios.