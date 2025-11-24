Este lunes ha sido inaugurado el complejo deportivo Tolo Plaza en La Carolina. Las instalaciones han experimentado una profunda remodelación, con una inversión de 200. ... 000 euros, un 35% del total presupuestado, que ha ascendido a 576.300 euros.

Entre las actuaciones que se han llevado a cabo destacan una pista de atletismo de 200 metros, con peralte y con todos los requisitos oficiales para el entrenamiento y la práctica, tanto profesional como amateur; la incorporación de una zona anexa destinada a las pruebas de salto de altura, longitud, triple salto, pértiga y lanzamiento de peso; nuevo campo de fútbol 7 de césped artificial y la adecuación total de los accesos, tanto al recinto como al edificio de vestuarios y aseos, eliminando barreras arquitectónicas y garantizando el uso por parte de personas con discapacidad.

Además, también se ha procedido a la sustitución de los proyectores de las torres de iluminación por otros nuevos de tipo LED, con la consiguiente mejora en la eficiencia energética, además de la reforma de la instalación eléctrica existente.

Esta inversión se incluye en la convocatoria autonómica de ayudas para infraestructuras deportivas locales. Esta línea de subvenciones ha beneficiado, además, a siete municipios más de la provincia, alcanzando una inversión global de 1,1 millones de euros para la mejora de instalaciones deportivas en Jaén.

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia Del Pozo, ha participado en la inauguración, acompañada por el delegado del Gobierno de la Junta en Jaén, Jesús Manuel Estrella, el delegado territorial de Cultura y Deporte en esta provincia, José Ayala, el alcalde de La Carolina, Cristóbal Pérez, y la secretaria general para el Deporte, Isabel Sánchez-

Del Pozo ha señalado que «esta instalación deportiva ha sufrido una auténtica transformación. Un impulso que permite que este espacio se adapte a las necesidades actuales y futuras de los más de 15.000 vecinos de La Carolina, ampliando de manera notable la oferta deportiva disponible».

Sin embargo, la inauguración ha provocado un choque institucional. El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha detallado en una nota que esta actuación ha sido financiada en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, con una inversión cercana a los 300.000 euros, destinada a la adecuación y mejora de la instalación deportiva.

Fernández ha subrayado que el proyecto, ya finalizado, constituye «una muestra clara de la capacidad transformadora que están teniendo los fondos europeos cuando se gestionan con responsabilidad y visión de futuro». No obstante, ha lamentado que el Gobierno de España no haya sido invitado al acto, lo que en su opinión «evidencia una falta de lealtad institucional e implica un incumplimiento de las obligaciones de difusión y comunicación jurídicamente vinculantes para los receptores de esta financiación».