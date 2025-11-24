Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Del Pozo, Estrella y Cristóbal Pérez, entre otras autoridades, en la inauguración. IDEAL

Inaugurado el complejo deportivo Tolo Plaza en La Carolina

Entre las actuaciones destacan una pista de atletismo de 200 metros, nuevo campo de fútbol 7 de césped artificial y luces LED en las torres

Ideal

Jaén

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:11

Este lunes ha sido inaugurado el complejo deportivo Tolo Plaza en La Carolina. Las instalaciones han experimentado una profunda remodelación, con una inversión de 200. ... 000 euros, un 35% del total presupuestado, que ha ascendido a 576.300 euros.

