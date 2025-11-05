Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José Carlos Venegas, en la clínica tras la intervención. JCV

Herido el torero José Carlos Venegas al ser corneado cuando alimentaba reses

Se encontraba solo en la finca y se practicó él mismo un torniquete «con las mangas de la camisa» antes de ser trasladado al hospital

E. Press

Jaén

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:18

El torero José Carlos Venegas ha resultado herido después de recibir una cornada cuando realizaba labores de alimentación con el ganado bravo en la ganadería ... Moragón, en la provincia de Jaén.

