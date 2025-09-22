Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Incendio en Iznatoraf. Plan Infoca

Declarado un incendio forestal en Iznatoraf

Se han desplegado tres grupos de bomberos forestales y dos agentes de medio ambiente en la zona, así como una autobomba

Ideal

Jaén

Lunes, 22 de septiembre 2025, 22:07

El fuego hace acto de presencia en la provincia jienense con un incendio forestal declarado en Iznatoraf, según ha comunicado el Plan Infoca en la red social X poco antes de las diez de la noche de este lunes.

Los medios desplegados en la zona consisten en un camión autobomba, tres grupos de bomberos forestales y dos agentes de medio ambiente.

Esta noticia ha saltado minutos después de que informaran del resumen de intervenciones de la jornada: dos conatos extinguidos en la provincia de Sevilla, así como la extinción de otros dos incendios no forestales en Jerez de la Frontera (Cádiz) y Gibraleón (Huelva).

