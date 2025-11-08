Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La primera jornada arranca con una cata multitudinaria.

Un canto al sabor puro del olivar en la Fiesta del Primer Aceite de Jaén

Martos se convierte en escaparate mundial con los mejores AOVES tempranos producidos en la provincia

Jesús Jiménez

Martos

Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:59

Verde y oro para celebrar la calidad del aceite de oliva jienense. La ciudad de Martos se convierte este sábado y domingo en el punto ... de encuentro del sector olivarero con la Fiesta del Primer Aceite. Un evento que no es más que reivindicar el valor del producto de la provincia, de Jaén, el territorio que más exporta, tanto en cantidad como calidad.

