Un canto al sabor puro del olivar en la Fiesta del Primer Aceite de Jaén
Martos se convierte en escaparate mundial con los mejores AOVES tempranos producidos en la provincia
Jesús Jiménez
Martos
Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:59
Verde y oro para celebrar la calidad del aceite de oliva jienense. La ciudad de Martos se convierte este sábado y domingo en el punto ... de encuentro del sector olivarero con la Fiesta del Primer Aceite. Un evento que no es más que reivindicar el valor del producto de la provincia, de Jaén, el territorio que más exporta, tanto en cantidad como calidad.
Un reconocimiento un año más a esos agricultores que apostaron por adelantar la campaña de recolección de aceituna cuando cogerla antes de noviembre parecía poco menos que un pecado. Ahora, la tendencia es imparable y las cooperativas mantienen una tendencia de aumentar sus producciones tempranas para diferenciarse en el mercado por su producto.
Una apuesta que quedó claro con los 93 aceites de oliva que los jienenses, llegados de todos los puntos de la provincia, pudieron disfrutar. Lo hicieron primero gracias a una cata multitudinaria, para poder luego acercarse a cada 'stand' para degustar los AOVES con más calma y decidir cuál llevarse a casa.
Además, hubo espacio para otros productos alternativos, como cosméticos o adornos decorativos. Una diversificación en la línea de comercialización que permite aprovechar todos los recursos del cultivo estrella de la provincia. Y como no podía ser de otra forma, también se hizo hincapié en las bondades del AOVE en materia de salud.
