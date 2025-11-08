«Estamos a la vanguardia en la cosecha temprana»

La duodécima edición de la Fiesta del Primer Aceite comenzó con un acto institucional donde participaron el presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ... y el alcalde marteño, Emilio Torres, y en el que Reyes elogió «la espectacular evolución que ha experimentado el sector oleícola jienense en los últimos años».

Para Jaén y los olivareros de la provincia, según destacó Reyes, los aceites de oliva virgen extra que se presentan en esta fiesta son «un orgullo», pero también «sinónimo de tradición, de trabajo duro, de esfuerzo y constancia, igual que de innovación, investigación, diseño, sabor, olor, color, matices y aromas».

Reyes calificó como «clave» el cambio de mentalidad con el adelanto de la recolección al mes de octubre para que el sector se coloque «a la vanguardia mundial en la producción de aceites de oliva virgen extra de calidad». Esos cambios los hizo extensivos a otras cuestiones vinculadas con el sector, como el envasado, el packaging, el marketing, la promoción y la comercialización.

«Hemos roto también con la tradición que marca el refranero, ese que dice que 'El buen paño se vende en el arca', pero esto ya no es así en un mundo globalizado como el de hoy, cada vez más competitivo, porque si no muestras tu producto y divulgas sus bondades, no lo vendes», señaló.

Por su parte, el alcalde de Martos destacó que «en los últimos años, el sector local ha experimentado un salto cuantitativo y cualitativo en la producción de aceites tempranos de gran calidad, de ahí que nuestro municipio lleve a gala su sobrenombre de 'Cuna del Olivar'». Además, reivindicó la oportunidad «única que supone esta cita para divulgar las posibilidades turísticas de nuestro municipio».