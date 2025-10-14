Baeza avanza en la investigación arqueológica de su «ciudad escondida»

El cerro del Alcázar de Baeza no deja de sorprender a los arqueólogos e investigadores que estos días trabajan sobre el terreno. No es para ... menos, ya que se puede considerar el germen de esta ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. En este yacimiento multifásico se han encontrado 'huellas' o indicios que irían desde finales del Calcolítico hasta la época moderna o contemporánea, cuando se usa como primer cementerio municipal.

Con este escenario bajo los pies, Yolanda Arrebola y Miguel Ángel Sabastro coinciden al afirmar que esconde muchas «sorpresas» que, sin duda, ayudarán a entender el origen de la ciudad. Ambos son codirectores del proyecto 'Excavación arqueológica puntual en el cerro del Alcázar de Baeza', cuya primera campaña se realizó en 2023 con el impulso del Ayuntamiento.

«Uno de los objetivos principales era conocer el entramado urbano que pudiera existir en el cerro, tanto en época cristiana medieval como musulmana, así como intentar comprender y conocer más en profundidad la ocupación de la época del Bronce que se apuntaba en algunas intervenciones, pero que no estaba muy bien definida», explica a IDEAL Yolanda Arrebola.

Los trabajos sobre el terreno continúan porque esto es tan solo «la punta del iceberg», como señala Miguel Ángel Sabastro. Este año, del 18 al 31 de agosto se desarrolló un campo de voluntariado juvenil a través del Instituto Andaluz de la Juventud en el que una veintena de personas venidas de lugares como Burgos, Lugo, Lleida o Valencia hicieron tareas relacionadas con esta excavación: documentación gráfica de las estructuras existentes, labores de topografía arqueológica, limpieza, siglado e inventariado de materiales y trabajos de laboratorio.

Del 1 al 20 de septiembre fue el turno de los universitarios que estudian carreras como Historia, Arqueología, Historia del Arte y Restauración, entre otras. Ahora se encuentran inmersos en la etapa de compilación de documentación y análisis.

Hallazgos

En la campaña actual han verificado la entrada principal al Alcázar junto con una torre defensiva circular, dando respuesta así a una incógnita de cientos de años. Otro de los hallazgos ha sido un enterramiento de época argárica con restos óseos de dos individuos jóvenes, ambos con ricos ajuares que evidencian su alto estatus.

En este sentido, han encontrado cuentas de collares, ya que seguramente cada uno tendría uno; cuencos completos donde se depositaban las ofrendas tanto de comida como de bebida; algún que otro elemento metálico, como un nuevo puñal de bronce y una aguja pequeña de ese mismo material, y un par de elementos de pulseras. «La riqueza del ajuar pone de manifiesto la importancia de estos individuos dentro de la sociedad a pesar de su corta edad», comenta Sabastro.

Todo lo anterior es tan solo un pequeño ejemplo de las muchas incógnitas que aún quedan por resolver en torno a lo que los baezanos llaman la «ciudad escondida».