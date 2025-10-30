Arreglos en varios caminos rurales por la zona del Guadalquivir

Con el objetivo de mejorar las comunicaciones, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha movilizado a lo largo de este año 2,1 millones ... de euros, con cargo a los fondos europeos Feader, para la adecuación de pistas y caminos forestales en el entorno del nacimiento del río Guadalquivir.

Así lo indicó ayer la consejera, Catalina García, que visitó los trabajos que se están finalizando en dos puntos del entorno del nacimiento del río Guadalquivir, concretamente, las obras de adecuación de los caminos que discurren desde El Chorro a Cañada de la Fuente, en los términos de Cazorla y Quesada, y desde Vadillo Castril a la Nava de San Pedro, en el término de Cazorla.

Allí, detalló que para intervenciones en caminos y pistas forestales de La Iruela, Cazorla y Quesada, en este año 2025, el Gobierno andaluz ha movilizado 2,1 millones de euros, de los que 1,7 corresponden a las dos visitadas.

Estos trabajos, dependientes de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad de la Consejería, y que se llevan a cabo mediante encargo a la empresa pública Tragsa, tienen el objetivo de «mejorar los firmes y las infraestructuras de la red viaria forestal de la provincia y así, aumentar la accesibilidad a los espacios», ha explicado la consejera.

Los proyectos han conllevado en ambos casos la obtención de zahorra 'in situ', mediante el triturado del firme antiguo, así como la aportación de zahorra artificial en algunos tramos en los que ha sido necesario, a través de un sistema de triturado novedoso, del que la provincia de Jaén está siendo pionera y que supone un ahorro del 70% con respecto al sistema anterior de extracción desde canteras.

También se ha procedido a la limpieza de cunetas y el control de la vegetación adyacente. «De esta manera no solamente se ha reducido el coste por kilómetro, sino que, además, se ha reducido el impacto ambiental de las obras y la huella de carbono de estas», ha dicho García.

En este punto, ha incidido en que la «minoración de los costes implica un incremento considerable en la longitud de las intervenciones, siendo patente la mejora integral de la red principal de caminos en el Parque Natural».

Los caminos forestales, además de articular el territorio, permiten el tránsito de los medios terrestres a todo tipo de infraestructuras de prevención, como cortafuegos, centros y subcentros del Infoca o balsas de agua, aspectos clave en la lucha contra los incendios. «Son básicos para la realización de tareas preventivas, como son los trabajos silvícolas que impiden en invierno que los incendios no se produzcan en verano », ha apuntado la consejera.

Por otra parte, estos caminos son «fundamentales» en caso de incendio forestal, ya que sirven de vías de acceso y evacuación en un entorno tan sensible como el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas que en la época de incendios acoge a numerosos visitantes.