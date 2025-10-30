Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Visita de la consejera a uno de los caminos. IDEAL

Arreglos en varios caminos rurales por la zona del Guadalquivir

Se han movilizado más de dos millones de euros para intervenciones en vías y pistas forestales de La Iruela, Cazorla y Quesada

Ideal

Jaén

Jueves, 30 de octubre 2025, 21:13

Con el objetivo de mejorar las comunicaciones, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha movilizado a lo largo de este año 2,1 millones ... de euros, con cargo a los fondos europeos Feader, para la adecuación de pistas y caminos forestales en el entorno del nacimiento del río Guadalquivir.

