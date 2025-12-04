Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La edil Mariola Aranda, con miembros de la Policía Local. IDEAL

La Policía Local inicia el dispositivo especial de tráfico y movilidad de Navidad

El plan contempla 190 servicios y alrededor de unas 1.300 horas para reforzar las patrullas y la vigilancia en el área comercial y en los diferentes eventos

Ideal

Jaén

Jueves, 4 de diciembre 2025, 22:33

La Policía Local de Linares puso ayer en marcha el Plan de Tráfico y Movilidad de Navidad 2026/2026 para velar por la seguridad de ... forma especial, tanto en las zonas de mayor afluencia como en el resto de la ciudad, durante las próximas semanas. Este dispositivo se divide en tres fases y estará activo hasta el próximo 6 de enero, de tal manera que abarcará los principales eventos que se celebren en las calles, comenzando esta tarde con el encendido oficial del alumbrado navideño y finalizando con la cabalgata de los Reyes Magos.

