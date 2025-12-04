La Policía Local inicia el dispositivo especial de tráfico y movilidad de Navidad

La Policía Local de Linares puso ayer en marcha el Plan de Tráfico y Movilidad de Navidad 2026/2026 para velar por la seguridad de ... forma especial, tanto en las zonas de mayor afluencia como en el resto de la ciudad, durante las próximas semanas. Este dispositivo se divide en tres fases y estará activo hasta el próximo 6 de enero, de tal manera que abarcará los principales eventos que se celebren en las calles, comenzando esta tarde con el encendido oficial del alumbrado navideño y finalizando con la cabalgata de los Reyes Magos.

«Este operativo se ha diseñado para garantizar que todos los linarenses y visitantes puedan disfrutar de estas fechas con seguridad, tranquilidad y normalidad, y se reforzarán los servicios en los puntos de mayor afluencia, tales como zonas comerciales y mercadillos navideños, eventos y actividades culturales, áreas de ocio y restauración, entradas y salidas del municipios y espacios en los que se celebren actos multitudinarios», señaló la concejal-delegada de Policía Local y Protección Civil, Mariola Aranda.

En esa línea, la edil apuntó que este plan contempla el refuerzo de las patrullas a pie y motorizadas para aumentar la presencia preventiva, mejorar la atención al ciudadano y facilitar la fluidez en zonas con alta concentración de personas; una regulación especial del tráfico, con el objetivo de reducir retenciones, facilitar la circulación y garantizar la seguridad de peatones y conductores; la habilitación de aparcamientos disuasorios a fin de evitar la saturación del centro urbano y facilitar que los ciudadanos puedan acceder a pie o mediante transporte público a las zonas comerciales y de ocio; control de alcohol y drogas a través de campañas preventivas para evitar conductas de riesgo y garantizar desplazamientos seguros; vigilancia de las zonas comerciales; atención a eventos especiales y coordinación con otros cuerpos de seguridad, servicios de emergencias y áreas municipales.

El intendente-jefe de la Policía Local de Linares, José Pereira, detalló que este dispositivo especial conllevará la prestación de unos 190 servicios y alrededor de unas 1.300 horas.