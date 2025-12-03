Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este miércoles en el Pleno del Parlamento. Francisco J. Olmo, Europa Press

Juanma Moreno critica que el Gobierno «no ponga ni un céntimo» en Santana Motors

El presidente de la Junta reprocha la presencia de María Jesús Montero en la venta de los primeros coches, mientras el PSOE recuerda proyectos como el Cetedex

Jesús Jiménez

Jaén

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:28

Comenta

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, le ha reprochado este miércoles a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que este viernes vaya ... a estar presente en el reinicio de la actividad industrial de la factoría que fue Santana Motor en Linares por el hecho de estar «sin poner un céntimo, viene exclusivamente a hacerse una foto» el próximo 5 de diciembre.

