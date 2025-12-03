Juanma Moreno critica que el Gobierno «no ponga ni un céntimo» en Santana Motors

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, le ha reprochado este miércoles a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que este viernes vaya ... a estar presente en el reinicio de la actividad industrial de la factoría que fue Santana Motor en Linares por el hecho de estar «sin poner un céntimo, viene exclusivamente a hacerse una foto» el próximo 5 de diciembre.

El presidente de la Junta aludía a la fábrica Santana Factory en Linares, proyecto que tiene como socios a las firmas Anhui Coronet Tech Co., Santana Motors y Zhengzhou Nissan (ZNA) y cuyo reinicio de actividad con el ensamblaje de vehículos sacó a relucir durante el Debate sobre el estado de la Comunidad, celebrado los días 27 y 28 de noviembre en el Parlamento, cuando destacó que «el mapa de la automoción» contará de nuevo con Linares.

Moreno ha respondido así en la sesión de control al Gobierno que se celebraba este miércoles en el Pleno del Parlamento de Andalucía. Ha hecho ese reproche tras subrayar que su Gobierno, después de mucho esfuerzo «en solitario en todas las gestiones con la empresa china, hemos recuperado la automoción con el ensamblaje de coches a partir de este viernes».

Moreno ha relatado los antecedentes históricos, como su cierre en febrero de 2011, así como las ayudas destinadas por los gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía, donde ha contabilizado 600 millones de euros, y «que acabaron siendo objeto de una pieza en el caso ERE». En ese marco ha citado el presidente andaluz párrafos de la instrucción judicial para mencionar que de los 100 millones concedidos en incentivos «36 de los préstamos fueron a finalidades distintas previstas».

Moreno ha apuntado a que petición del Ayuntamiento de Linares se delegó en este la gestión del parque empresarial dedicado a la automoción, del que ha remarcado una ocupación actual con 18 empresas cuando antes era «un desierto industrial», así como que en estos momentos hay cerca de 500 personas trabajando, cifra que ha augurado se duplicará en los próximos años. Ha reivindicado una inversión de 15 millones en la recuperación de la actividad.

De esta manera, ha calificado de «paradoja» esa presencia de Montero en representación del Gobierno después de considerar que ella, como consejera que fue de la Junta de Andalucía, formó parte de «los gobiernos que destrozaron Santana Motor».

El presidente de la Junta ha considerado de «cierto bochorno venir acto donde no ha participado», antes de concluir que «eso es el Partido Socialista», un comportamiento que ha denominado «como lo más rancio de unas décadas negras de Andalucía».

Respuesta socialista

La respuesta no ha tardado en llegar. El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha lamentado que el presidente de la Junta de Andalucía «haya perdido hoy los papeles con una rabieta infantil» en el pleno del Parlamento, demostrando «un nerviosismo y una desesperación impropias de alguien que ocupa esta importante responsabilidad institucional», al tiempo que ha defendido que la reactivación industrial de Linares y de la provincia tiene sello socialista.

Latorre ha hecho hincapié en un comunicado en que «la reactivación industrial de Linares y de la provincia de Jaén está siendo posible por la implicación, la apuesta y el dinero del Gobierno de España». Como ejemplo de ese sello socialista se ha referido al Cetedex, a las ayudas a empresas para su instalación en Linares, el contrato de 82 millones con Sicnova, las obras de mejora en la Estación de Linares-Baeza o la inversión de 97 millones para acortar el tiempo de viaje por tren a Madrid.

Frente a ello, ha señalado que del Puerto Seco, del ramal de Vadollano o de la playa de vías de Santana, «hay un cero patatero de Juanma Moreno». Para Latorre las palabras del presidente de la Junta «son aún más ridículas cuando todos conocemos el historial de Juanma Moreno en la provincia, que es apropiarse de las inversiones del Gobierno de España».