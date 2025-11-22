Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Encuentro que se desarrolló en la Universidad Popular de Jaén. M. MILLÁN
25-N

«¿Qué es la violencia vicaria y qué contempla el anteproyecto de Ley»

El Gobierno impulsa nuevas medidas ante una realidad que le ha arrebatado la vida a 65 menores desde 2013, tres en este último año

Manuela Millán

Manuela Millán

Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:47

Comenta

La violencia vicaria es una forma de violencia machista, probablemente la más cruel. Los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género, ... así como las niñas y niños menores de edad sujetos a su tutela, guarda y custodia, son víctimas directas de este tipo de violencia. Además, en ocasiones estos y estas menores de edad son utilizados por el maltratador para hacer daño a la madre.

