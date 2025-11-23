Sardinas, chorizo y migas: la romería de Santa Catalina llena el cerro de Jaén

Olor a humo y sardinas en un domingo en Jaén, aromas que solo se unen y tocan el corazón de los jienenses en el día ... de la romería de Santa Catalina. A pesar de que el día oficial de la santa es el día 25, la fecha se adelanta para que más vecinos puedan disfrutar en familia de una jornada especial y tradicional en el cerro.

Entre ellos, Rocío Garrido y Juan Tíscar, pareja mayor que, con sus hijos, han estado junto al Castillo para degustar la mejor de las costumbres, como es sentarse a comer en familia. «Venimos todos los años que podemos», contaba Rocío, destacando que en esta ocasión había un «ambiente muy bueno». Han subido a pie desde la base del cerro, «poco a poco» y han decidido tomar un 'piscolabis' antes de ir a ver la santa, que en ese momento se encontraba en misa. «Cuando la gente se vaya, la iremos a ver», decía Rocío.

Ellos habían pedido chorizos, después tocarían las sardinas, que ya a las doce del mediodía se preparaban con esmero y comenzaban a salir del otro lado de la barra hacia las mesas o, también, el suelo mismo. Donde fuera que hubiera un sitio donde sentarse con calma a disfrutar de la comida. Y es que el día ha sido «espléndido», comentaban los visitantes, la mayoría subiendo a pie, otros en autobús el tramo que se permitía el tráfico, pero todo con ilusión.

Entre los puestos había también churros con chocolate -para los madrugadores-, golosinas y dulces típicos. En las cocinas instaladas para la ocasión, el humor olía a sardinas, chorizo, migas y morcilla. La cerveza y el vino ya se servía y para las dos de la tarde, solo los afortunados encontraban un sitio donde sentarse con la comida.

Sin duda, el tiempo ha acompañado, incluso con el fresco matinal, que después ha subido el termómetro, haciendo más puro el aire que se respiraba en el cerro y alegrando también el ambiente festivo que compartieron con gusto los jienenses junto a su copatrona.