Entrada de la santa en el Castillo para la misa.

Entrada de la santa en el Castillo para la misa. E.L.

Santa Catalina bendice a Jaén desde las alturas

La tradicional procesión salió desde las nueve de la mañana y concluyó con misa en el Castillo

Enara López de la Peña

Domingo, 23 de noviembre 2025, 17:47

Mañana fría y soleada que ha acompañado a los jienenses con su copatrona hasta lo alto del cerro con el mismo nombre. Este domingo la ... Cofradía de Santa Catalina ha llevado hasta el Castillo su imagen en procesión, en su encuentro tradicional con los vecinos de la capital.

