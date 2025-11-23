Santa Catalina bendice a Jaén desde las alturas

Mañana fría y soleada que ha acompañado a los jienenses con su copatrona hasta lo alto del cerro con el mismo nombre. Este domingo la ... Cofradía de Santa Catalina ha llevado hasta el Castillo su imagen en procesión, en su encuentro tradicional con los vecinos de la capital.

A las nueve de la mañana comenzaba la romería. La salida era desde la iglesia de la Inmaculada y San Pedro Pascual, en el barrio de La Glorieta, donde se custodia con cariño la imagen. Primero ha desfilado por el barrio que tanto la aprecio, en la zona Sur camino al Castillo.

Con bufandas, abrigos y guantes, el ascenso ha sido a buen ritmo, sin complicaciones, con la aparición de la Tuna Universitaria y el gaitero Juan José Godoy, siendo parte de la procesión y llenando de música única y especial el precioso camino.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, junto a la Segunda teniente de alcalde, África Colomo y el concejal de Medio Ambiente y Patrimonio, José María Cano, han acompañado a la Cofradía de Santa Catalina en los actos, además del delegado territorial de Fomento, Miguel Contreras, y del jefe de la Policía Local, Luis Ojeda, entre otros.

Muchos son los que han acompañado a la santa en su recorrido, una imagen que ha lucido con más esplendor tras la restauración de la que ha sido objeto en Sevilla con el apoyo de la Diputación. Los trabajos de sellado de grietas y mejora de la policromía han devuelto a la talla un mejor aspecto, observado por los jienenses que la acompañaban en el ascenso.

En torno a las 13:00 horas ha empezado la misa en lo alto del cerro, en el interior de los muros del Castillo. La entrada de la imagen ha sido impresionante y delicada, con una petalada y aplausos de bienvenida. Tras colocar a la imagen para el inicio del acto religioso, los jienenses han formado parte de la tradición un año más.