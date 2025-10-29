La provincia recibirá 17,5 millones para carreteras destinados a restaurar vías

Las carreteras recibirán un «esfuerzo extraordinario» en 2026, aunque la Junta deja de lado a Cetedex. La consejera de Medio Ambiente, Catalina García, ha confirmado ... que Cetedex no incluye asignación presupuestaria por parte del Gobierno andaluz porque «es un proyecto impulsado por el Gobierno de España junto con la Diputación Provincial y aunque la Junta ha pedido, en varias ocasiones, participar y colaborar, no ha habido respuesta».

Donde sí se hará un «esfuerzo extraordinario» el próximo año es en carreteras, con una partida de inversiones de 17,5 millones para la provincia que se centrarán, no tanto en apostar por nuevas vías, como la ya no promerica autovía con el Carpio, sino en reforzar y restaurar. En concreto, ha adelantado que serán mejoras en la A-319, en La Iruela, hasta la A-316, en Alcaudete, de la A-315 en Torreperogil, con 7,1 millones, o la Autovía del Olivar, en su tramo Martos-A-6051, con 3,8 millones. También reflejan partidas para continuar mejorando la seguridad vial en la A-311, Jaén – Andújar, y la A-306, Torredonjimeno–El Carpio, con 170.000 euros para cada una (sin reconversión). Otros 5,3 millones se destinarán al ramal de Vadollano en Linares y 240.000 euros, al servicio de Andalucía Rural Conectada.

Los presupuestos incluyen también la financiación para el estudio de viabilidad del nuevo acceso desde la autovía al Polígono Industrial de Torredonjimeno, así como para la mejora de la A-317 entre Santiago-Pontones y La Puebla de Don Fadrique, además de para la intervención en la senda peatonal entre Pontón Alto y Pontón Bajo.

En referencia a la A-316, lo que está previsto es que «antes de que acabe el año se inicie la licitación de las obras», por lo que se incluyen 3,9 millones de euros en las cuentas.

Museo Íbero

Muy pendientes de los avances que no terminan de llegar en el Museo Íbero, que ya tiene adjudicado el proyecto de musealización, cuenta con una nueva partida de 3,9 millones para la museografía y equipamiento del Museo Íbero según traslada Estrella, junto con 767.000 euros para la adquisición de parcelas en el yacimiento de Cástulo (Linares) y aportaciones a los ayuntamientos de Úbeda y Baeza para la conservación de su patrimonio.

También, en materia de Cultura, se destinan más de 7,3 millones de euros a la modernización de centros de día y residencias para personas mayores, y 1,8 millones para la reforma del centro de personas con discapacidad Zaytum, en Linares.

Empleo

En Empleo y Formación, la Junta destina siete millones al programa 'Impulsa-T Jaén', el que es ya el sexto para Jaén. También se contemplan 837.000 euros para la construcción del Centro de Empleo de Úbeda y 695.000 euros para la adecuación del Centro de Prevención de Riesgos Laborales, junto con nuevas actuaciones de mantenimiento en los centros de Formación Profesional para el Empleo de Linares y Hacienda La Laguna.