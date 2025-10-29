Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Foto de grupo de la consejera Catalina García y los delegados en Jaén. M. M.
Presupuestos 2026

La provincia recibirá 17,5 millones para carreteras destinados a restaurar vías

La Junta no incluye partida para Cetedex, aunque sí una para el Museo Íbero de más de tres millones

Manuela Millán

Manuela Millán

Miércoles, 29 de octubre 2025, 21:19

Comenta

Las carreteras recibirán un «esfuerzo extraordinario» en 2026, aunque la Junta deja de lado a Cetedex. La consejera de Medio Ambiente, Catalina García, ha confirmado ... que Cetedex no incluye asignación presupuestaria por parte del Gobierno andaluz porque «es un proyecto impulsado por el Gobierno de España junto con la Diputación Provincial y aunque la Junta ha pedido, en varias ocasiones, participar y colaborar, no ha habido respuesta».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pelea en el parque de la Alameda de la capital con un herido
  2. 2

    Maracena se 'rebela' como barrio de Granada
  3. 3

    Condenada por acceder a la prisión de Albolote con hachís y heroína en la vagina
  4. 4 El emblemático Palacio de Justicia de Andújar experimenta mejoras
  5. 5 La majestuosa casa granadina de hace 183 años que poca gente conoce
  6. 6 Un plan afianzará al comercio local con las nuevas tendencias de consumo
  7. 7 Primer paso para convertir el parque acuático en un nuevo proyecto turístico
  8. 8 Un intento de asesinato en Córdoba acaba con tres detenidos en Jaén
  9. 9 Roban ropa de marca de un camión accidentado en la A-44 en Mengíbar
  10. 10

    Una jefa de Emergencias revela que el Gobierno le contactó a las 18:35 para decirle que era «propicio» un Es Alert

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La provincia recibirá 17,5 millones para carreteras destinados a restaurar vías

La provincia recibirá 17,5 millones para carreteras destinados a restaurar vías