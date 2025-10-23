Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Visita institucional al edificio del 112 en Jaén. Ideal

Los mandos operativos de Emergencias e Infoca se integran en la sede del 112

La Junta da impulso así a la «operatividad técnica» ante las situaciones que requieran la intervención de estos servicios

C. C.

Jaén

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:26

El Centro de Coordinación de Emergencias y el Centro Operativo Provincial del Infoca en Jaén se han integrado en el edificio del 112, de manera que se impulsa «la operatividad técnica desde los puestos de mando implicados en una situación de emergencia» en la provincia.

El delegado del Gobierno andaluz, Jesús Estrella, lo ha indicado así en la visita a la sede del 112, el espacio físico al que ahora se incorporan los dos citados mandos operativos, pertenecientes a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

De este modo, «se constituye en el corazón técnico de la gestión de emergencias», una de las «prioridades» de la Junta, que «se demuestra invirtiendo más que nunca» en este ámbito. Como ejemplo, ha aludido a los «257 millones de euros de presupuesto en el Plan Infoca, frente a los 167 millones del año 2018, lo que supone un 55% más».

«Y no sólo hablamos de inversión, sino también de la creación de la EMA, la agencia más importante de España, que ha supuesto constituir un mando único que integra cerca de 5.000 efectivos que ponemos a disposición de la seguridad en Andalucía y en la provincia de Jaén a la hora de prevenir o de actuar en cualquier situación de emergencia», ha afirmado.

En materia de efectivos de la EMA, Estrella ha señalado que la integración del personal del Infoca en la agencia deriva en «más prevención, más seguridad y más estabilidad laboral», en referencia al acuerdo por el cual el personal operativo del Plan Infoca ha pasado a tener un contrato de doce meses.

Tras aplaudir «la magnífica labor» de estos profesionales, ha resaltado que tienen también «más medios materiales y técnicos». Así, se ha renovado toda la flota de vehículos de transporte de personal del Plan Infoca, además de una autobomba.

Comunicación digital

Igualmente, se ha dotado a las emergencias de Andalucía de un sistema de comunicación digital, la REJA, la más extensa de toda Europa en su categoría y que «permite garantizar las comunicaciones, tan importantes ante una emergencia».

En cuanto a infraestructuras, la provincia de Jaén dispone de una red de equipamientos al servicio de la prevención y la extinción de incendios (cuatro centros de defensa forestal y tres subcentros). Y ahora suma la integración del Centro de Coordinación de Emergencias y el Centro Operativo Provincial del Infoca en el edificio del 112, localizado en la calle Pintor Pablo Martín del Castillo de Jaén, con un total de 67 efectivos.

