Identificación temprana y recursos de apoyo para salvar a las víctimas de trata en Jaén La Subdelegación acoge las VI Jornadas de Trata de Mujeres y Niñas con fines de explotación sexual

Identificación temprana y acceso a recursos para ayudar a las víctimas de trata. Es lo que se ha defendido este martes en la inauguración de las VI Jornadas de Trata de Mujeres y Niñas con fines de explotación sexual, que han contado con la ponencia de la pedagoga Laura Pedernera y del guardia civil Antonio Asensio. En ella también se ha destacado la importancia de la formación permanente como herramienta fundamental en estas actuaciones.

En este foro, celebrado en la Subdelegación del Gobierno en Jaén con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la explotación sexual y tráfico de mujeres y niñas y niños, han participado agentes de Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, profesionales de centros de Servicios Sociales, Igualdad, Salud, sindicatos y distintas entidades especializadas, junto con asociaciones de mujeres para complementar su formación y especialización profesional.

Fernández ha señalado la importancia de llevar a cabo anualmente este encuentro, ya que es «necesario que los profesionales mejoren sus conocimientos a la hora de poder identificar tempranamente a las víctimas, junto con la utilidad de contar con diferentes recursos para apoyarlas mediante apoyo psicológico, jurídico o social».

Igualmente, ha aludido a «que sean conocedoras de las oportunidades con las que cuentan para llevar a cabo su reintegración social, acceso a la educación, a los servicios de salud sexual y reproductiva, así como a la justicia y sus derechos».

«Desde las administraciones públicas, debemos avanzar en el conocimiento de esta problemática, mejorar y reforzar los protocolos de actuación para favorecer la mejor atención a las víctimas», ha afirmado el subdelegado.

En este sentido, ha asegurado que la formación permanente «es una herramienta fundamental para ser más eficaces» en esa identificación temprana de las víctimas y prestarle apoyo desde distintos ámbitos.

Ponencia

La trata para la explotación sexual de mujeres y niñas atenta contra derechos tan fundamentales como lo son el derecho a la vida, la libertad, la integridad física y moral, la libertad sexual, la salud, la intimidad y la dignidad humana.

«Hablamos de uno de los delitos más crueles y denigrantes ejercidos contra las mujeres y niñas, que se ven sometidas a situaciones de violencia, como la esclavitud, los matrimonios forzados, la prostitución, la pornografía o la explotación sexual en clubes, bares, hoteles, spas, polígonos industriales, pisos o centros de masaje», ha dicho Fernández.

Esta sexta edición de las jornadas ha contado con la ponencia de la pedagoga, Laura Pedernera, mujer referente y experta en esta materia, que ha expuesto el sistema prostitucional, proxenetas y prostituyentes. Por su parte, el guardia civil Antonio Asensio ha realizado un recorrido detallado sobre su dilatada experiencia en trata y prostitución.